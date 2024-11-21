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台積電超賣？他信心喊話「1時機後」台股重返24000點不是夢

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為台積電已超賣。路透
專家認為台積電已超賣。路透

專家看好台積電因已「超賣」，只要輝達公布的財報和財測達到或超過預期，台積電股價就很可能跟著報帳。PTT網友喊話「如果財報公開噴出，加上外資回補空單，台股重返24000點以上不是夢」。其他人卻笑稱「我記得上次財報完說符合預期結果跌爛」。

台股20日開高走低，收在22,688.36點，下跌160.44點，跌幅0.7%，成交量3,769億元，三大法人賣超291.31億元。台積電（2330）收1,025元，跌幅1.44%。

一名網友在PTT發文表示，「台積電已經超賣了，快買！等輝達公佈財報就來不及囉，哪次不超預期？」他表示，待輝達公告財報，股價上漲，加上外資又回補空單，台股就有望重返24000點。

其他人不以為然留言「怎麼做還有人不會嗎？」、「套很大是不是？到底要幾篇啦」、「我記得上次財報完說符合預期結果跌爛」、「暴漲怎麼不買爆？現在只有190鎂」、「從營收看訂單？你還是快跌吧」、「看來GG帶動半導體拉末升段還得再等等」、「出貨文」、「丸了，準備三位數」。

還有人說「前陣子糕點狂放目標價，賤不賤」、「我ok，你先買」、「訊號來了」、「空軍快收手吧，不然真的幫不了你們了」、「財報財測超出預期還不是照殺」、「台灣散戶的錢養不起華爾街」、「我以為至少要跌破季線才會有人講超賣」、「反著做」、「華爾街說輝達只要達到或超過預期晶片股會大漲？這我也知道，還用分析嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台股 外資

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