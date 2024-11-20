元大金市值超車玉山金！謝金河公布「關鍵數字」：會持續領先

元大金（2885）近日以市值4381.16億元在上市公司中排名第16名，正式超車排名第17名玉山金（2885）的4335億元，財訊傳媒董事長謝金河在臉書表示，「這是一個非常難以想像的新變化」。

謝金河從兩家公司獲利進行比較發現，元大金前三季淨利270.95億元，玉山金208.76億元。前10月，元大淨利303.36億元，玉山金223.94億元，元大EPS2.34元，玉山金1.4元，「看起來元大金會持續領先對手」。

仔細攤開金融股今年以來的整體成績單，前三季都表現得相當漂亮，富邦金大賺1211.9億元，是僅次於台積電，全台獲利第二名的公司，而國泰金的1028.17億元，也略次於鴻海的1063.79億元，居第四位。

再從台股盤面總市值排名來看，富邦金第4，國泰金第7，中信金以7230億元排第9，兆豐金排名第11，第20名則為第一金。台股市值前20強，光是金控業就有7家在前20強名單。

另外，謝金河認為金融業的變化其實也跟川普勝選有關，因此連帶影響金融股的股價走勢。例如美國金融股推升道瓊工業指數大漲，所有的銀行都創下2008年金融海嘯以來的高價，JP Morgan及Visa市值都超過6000億美元，而新加坡銀行股大漲，也帶動新加坡的股市走高。

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