可以倒的銀行？網曝「在台灣不可能」：更可能因1原因下市

據金管會公布的系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）名單，共有六家銀行入列，包括中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行及第一銀行。網友討論「那有可以倒的銀行嗎？」其他人則分析，在台灣小銀行的獲利也都非常亮眼，倒閉的可能性很低，反而是更常因為面臨「這件事」而離開市場。

D-SIBs在金融市場為具有領導性地位銀行，金管會期許6家D-SIBs為金融穩定承擔更重責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面，均能全面帶動、提升金融業經營穩定性及健全性。

一名網友在論壇Mobile 01發文詢問「有大到可以倒的銀行嗎？」他好奇，「既然有六家政府認證，大到不能倒的銀行，那麼有那種大到其實可以倒一倒的銀行嗎？」

其他人留言「銀行不會倒，只有被收購或合併的結果而已，就會變成大者恆大」、「台灣連區域小銀行都能經營到很賺錢，還有什麼大銀行能夠倒一倒？」、「就被合併而已，台灣目前沒有銀行倒掉讓用戶損失的案例過，美國那邊就比較可能，因為美國很多超小型銀行，擔心的話就每一家銀行都存300萬以內就好，300萬以內倒掉有保險可全額理賠，台灣的銀行非常多，存個35間足夠讓你存到1億了」。

還有人說「銀行目前是都大併小有人承接你暫時還不需要擔心，怕錢不見就轉去黃金保值，並且存在外國的大銀行」、「中華銀行倒閉股票已變壁紙，中興銀行也倒閉，最後不知有沒有被並就不知了；還有慶豐銀行下場怎樣也不知，以前有幾家也都被併掉成現在的金控」。

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