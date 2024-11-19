他揭「被動投資3缺點」PTT不信邪！網反曝主動投資歷史慘況

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聯合新聞網／ 綜合報導
不少人喜歡選擇被動投資。 （聯合報系資料照片）
不少人喜歡選擇被動投資。 （聯合報系資料照片）

被動投資可以省去看盤的心力與時間，是不少人偏好的投資方式，然而PTT網友統整三個「不該被動投資的理由」，包括年化報酬率低、持有時間過長不能有變數、無法避開股市崩盤，然而他也質疑「主動投資就能完美解決這三點嗎？」其他人則仍偏好被動投資，直言「主動投資可以讓你資產上9位數，但也可能讓你變成3位數」，尤其是在股市空頭時，主動投資賠更多，從前幾年疫情時就可顯而易見。

一名網友在PTT發文統整網上多數人不支持被動投資的三個理由，第一，長期投資的年化報酬頂多7-10%，無法使一般人資產暴增，或是在30歲就擁有破億資產；第二，指數型投資至少需要持有10-20年，等於期間不能遇到失業或是得癌症等變數，否則前功盡棄；第三，只買不賣無法避開股災崩盤等。

該網友表示，「雖然聽起來好像有些道理，但是主動投資就能完美解決這三點嗎？」

其他人留言「你要先確定你主動投資可以打敗大盤」、「如果擔心生病應該去保險，主動投資績效也不一定贏啊」、「問就是本多終勝，其他快速累積資產的投資法都是賭博」、「空頭的時候主動投資通常賠更多啊，看看疫情時期多少主動投資人發大財？沒跳樓都是贏家了」、「主動投資勝，但是你要更加做好功課」、「中位數薪資9位數資產是靠投胎不是投資」、「‘多頭都賺不贏大盤的咖，怎麼會覺得空頭可以賺更多」。

還有人說「可以啊，低買高賣，抓到每一個轉折，就完美破解了」、「少年股神覺得自己跟航海王一樣啊，買的都是10倍飆股」、「你是前20%當然主動投資勝，小白、韭菜、虧習慣的人定期定額比較適合，富裕階層根本不用操心」、「一堆主動投資打不贏大盤，只是買情緒價值而已」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 報酬率 大盤 疫情

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