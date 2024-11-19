不擇時All in等於追高？他打臉清流君：定期定額才對

YouTuber清流君聲稱「無論是否為股市高點，All in就對了」，他認為因為股市長期向上，因此只要市值型ETF投資時間夠久，就會得到正報酬。然而PTT網友不買單，有網友分析試算，證明「擇時入股賺更多」，直言「不擇時的All in跟叫人追高有什麼區別？定期定額持續買進並持有才是對的」。

一名網友在PTT發文表示，他不認同清流君所言之「無論是否為股市高點，All in就對了」，他試算，「假設有個人在2008年1月all in 100萬到0050，持有到2024年的現在總資產是572萬。另外27個人分別在2008年7月1號，8月1號、9月1號..........2010年9月1號All in 100萬，並持有到2024年的現在。抱到2024年的這27個人總資產全部都贏過2008年1月投入的那個人， 總資產差異甚至達400多萬，也就是說整整慢了兩年半才投入，還賺得比較多」

該網友表示，雖然不可能預測股市高點在哪裡，但是近期的漲幅非常明顯，「不難看出有多麽不合理的非理性繁榮」，在這種情況下，不擇時的All in跟叫人追高沒有區別，反而應該定期定額持續買進並持有才是對的，他狠酸「在相對高點還要人All in百萬以上資金，不免令人懷疑試圖鼓吹股民不斷投入市場，營造熱絡堆高股價，好讓已持有股票的人在高點數鈔票」。

其他人留言「以這幾年大多頭走勢，當然會覺得他沒錯」、「千萬不要浪費網路資源討論這咖」、「投資又不是all in一次，持續買入才是重點」、「太多人喜歡用0或100的解釋方式去看這些股市經驗談，最後就是動不動抓特例來講或自己指定時段造環境」、「我是不會all-in，只見綠才買啦」、「聽聽就好，自己做自己的決策」。

但也有人說「所以你確定現在是相對高點了？那怎麼不放空大賺一把？」、「一般韭菜自己亂買真的不如直接All In市場指數」、「就算你不歐印定期定額，到後期部位變很大，定期定額作用跟歐印也沒差別了」、「沒人能預測未來，你覺得符合你風險的投資方式就行」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。