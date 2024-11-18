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上一輩說領穩定薪水就好…別投資股票會賠錢？存股哥：老實點「學習擁有錢」

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

從小到大父母長輩時常灌輸的觀念就是，好好用功唸書，考上一間不錯的大學，畢業出社會之後在一間知名公司努力打拼，過幾年陞遷之後就會有很不錯的薪水跟穩定的生活。

也許父母還會時不時告訴你不要投資股市，因為他們年輕時賠了很多錢，告訴你股市都是人吃人的世界，並且千萬不能借貸投資，因為「負債」是不好的，可能會讓你跌入深淵。

父母、長輩、老師可能教了我們很多人生道理，但他們唯一沒有做的就是教我們如何「擁有錢」！但也恰巧在現在這個變化快速的世界，「擁有錢」才是讓你在社會上更有競爭力的技能之一。

我的父母從小也常說，「我們都是普通人家，你就好好的在公司安穩發展，領一份穩定的薪水就好」，也幸好，真的幸好我試著存股、甚至試著借貸存股，試著提升自己的財商知識，學著如何擁有更多錢！

這幾年我也試著經營自媒體，創造其他收入來源，我的所作所為在父母眼中都是「大逆不道」的事，但如果我不嘗試的話，那我這輩子真的只會淪落為他們口中的「普通人家」。

其實也不能怪父母、長輩思想保守，只是我們所處的時代變化太快了，快到老一輩的人完全跟不上，甚至我們30-50歲的社會中堅份子也必須努力學習新知，才能適應這個環境。

開設這個帳號的最主要是分享存股沒錯，另一方面我也想透過這個帳號分享更多財商知識，因為實在有太多人需要正確的投資觀念跟財商知識了，否則就不會有那麼多被詐騙、輸掉身家的人。

帳號做到現在我不敢說自己很有影響力，因為比我有料、有聲量的創作者多的是，但至少我能略盡綿薄之力，幫助真的需要擁有這份財商知識的人。

當然我也還在持續學習，學海無涯為勤是岸，我們一起在「學習擁有錢」這條道路上持續精進自己，共勉之。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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