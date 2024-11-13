台積電（2330）重挫！網猜「跟川普有關」：利空來了

台股12日開低走低，收在最低點22,981.77點，下跌547.87點，跌幅2.33%，跌破月線，成交量4,385億元，三大法人賣超618.26億元。台積電（2330）重挫逾3%，收1,050元，跌破月線。PTT討論「台積電怎麼了？」網友不解，距離川普勝選也不過一週的時間，科技股在選後大漲，如今一夕之間又回到原點。其他人則認為，下跌原因與川普日前聲稱要「對台積電收保護費」有關，直言「川普上台等於台積電利空」。

市場傳出台積電（2330）通知中國大陸客戶將暫緩7奈米（含）以下先進製程AI相關晶片出貨，TrendForce預估可能影響台積電整體5%至8%的營收表現，儘管台積電對先進製程客戶的漲價即將生效，可望能稀釋部分衝擊，但台積電仍重挫逾3%，AI相關類股也全倒，台股下跌547.87點，收在最低22,981.77點，跌幅2.33%。

一名網友在PTT發文詢問，上週川普勝選美國總統大選後，科技股每支都大漲一波，想不到沒多久的時間就回到「解放前」，他表示，「連台積電ADR 也大跌了3.5%，請問台積電怎麼了？」

其他人留言「外資空單要回補啊」、「收保護費」、「一定殺GG 回補，不然呢？」、「外資想賺空單錢」、「小兒缺錢」、「就算川普說tsm獲利一半上繳美國國庫，能拒絕嗎」、「川普上台=台積電利空」、「安啦！明天早上黑手就護盤了」、「外資：不倒貨我五萬多口空單怎麼下車，我兩邊都要賺」、「1000以內台GG送分題，這次不買就沒機會了」、「慶祝大漲一下，還沒就職吧，目前算是預先反應」。

還有人說「關稅+保護費，我川威武」、「空單5萬口，要讓他跌第一個就是賣GG啊，政府可以出來了」、「明天開低走高，開盤跌停變收盤漲停，好朋友才跟你講」、「被美國總統針對，只有跌3.5%，很猛了吧」、「看一下台積電各廠的量產時程就知道台積電起碼可以抱到2025後，不用每次漲跌就在問怎麼了，不膩嗎？」、「這陣子就在那上上下下，無感了」。

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