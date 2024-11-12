持有群創股票被卡3年！ 他問該賣嗎…網分享「認賠心法」：倒賺10萬

群創（3481）日前公布第3季財報，受面板價格連跌三個月影響，本業再度轉虧7.9億元，累計前三季稅後虧損25.52億元，每股淨損0.29元。有網友手上仍持群創股票，在Dcard發文問大家這支股票該不該賣？

原po說群創這支股票已經卡了他3年多了，由於曾經有過3次減資，所以實際成本是18塊多，感覺賣掉它把錢拿去買手上持有的其他標的會更好。

不過他也補充群創占整個證券資產占比的比重不高，大概2.5%而已，所以又想留著繼續凹，他坦承自己是「典型散戶心態，有點糾結怎麼辦？」

網友們也在文章底下留言給建議「凹啊，一張不賣奇蹟自來」、「你也說部位很小了，是我我會凹」、「看不順眼，賣，糾結的心理成本很高」、「是我就直接賣掉了，一天漲跌都不止那2.5%，不用在那邊糾結」。

「我也是被套2、3年，均價17.75 (39張)，1年前心一橫全賣了，賠大概10萬左右，然後把資金拿去買鴻海跟緯創賺了20萬左右，只能感謝自己一年前有認賠出場的決心」。

「群創買在18超高耶，建議跑啦，群創就是穩定地在10出頭到18左右上下起伏」，原po也回「當初2021這支有賺到一些，24塊賣掉，結果後來又漲到27，就......追高了」。此外，還有網友還特別算出原po的總資產約在850萬左右，原po則表示「因為不多就沒顯示，結果還是被你算出來了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。