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0.12%的幸運！股市小白股票申購抽中全家餐飲 1張現賺4.8萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友參與股票抽籤，很幸運地抽中全家餐飲，中籤率僅0.12%。 示意圖／ingimage
一名網友參與股票抽籤，很幸運地抽中全家餐飲，中籤率僅0.12%。 示意圖／ingimage

餐飲股掀上市櫃潮，全家國際餐飲（7708）預計11月14日掛牌上櫃，辦理公開申購價格為72元，公開申購股數計625張，昨天11月11日公開抽籤，有網友在Dcard開心分享中籤結果，因為中籤率很低而且超級搶手，羨煞不少人紛紛留言恭喜她。

網友發文表示，昨天早上看到中籤的消息整個超嗨，因為這支股票超多人在抽，她查了一下中籤率只有0.12%，「這次竟然能成為天選之人」。

其他人也在貼文下方留言「該請客了」、「真好呀，價差超大的」、「妳運氣超好」、「好羨慕啊，本來也想申購這個的，但忘記了」、「太好運了吧！就沒中過」、「真爽，中了馬上賺4萬」、「恭喜中籤」。

還有人好奇問說抽到這種剛上櫃的股票會不會很難脫手？還是說反正放著也不虧？原po則回應自己也是股市小白，「中籤的話會馬上賣掉，因為剛撥券真的滿不穩定的我不敢賭，但我有時候還是會觀察一下啦，研究一下這間公司的發展如何」。

事實上，全家餐飲若以4日興櫃收盤價120元而言，幸運的民眾抽中1張可賺4.8萬元，報酬率逾66%。

全家餐飲2010年9月成立，為全家便利商店轉投資子公司，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為主，四大餐食品牌合計有70家直營店鋪，包括「大戶屋日式定食」45家、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」19家、「沃克牛排」1家、「IKIGAI燒肉」5家。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票抽籤

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