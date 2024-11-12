買債賺價差？他分析「1言論」害死人 一窩蜂跟風害價跌

美債屬於資產配置的工具之一，相對不適合用於賺取價差的投資方式，PTT討論「為何一堆人都想著債市要做價差？」有人分析，係因不少投資人聽信網紅保證「美國降息美債就會漲」的言論，導致一窩蜂的買進美債，使價格乏振無力。

一名網友在PTT發問，「一堆人都說著債被套怎麼又被套怎樣的，但債市就是一個風險轉移，穩定領配息，就像是ETF本來也就是配息，沒在搞價差，為何一堆人都想著債市要做價差？」

另一名網友回文表示，台灣人很喜歡「可以長期放著」、「少賺一點沒關係」、「可以無腦買就好」、「最好可以不用研究」、「放個三五年甚至更長都好」等類型的標的，他舉例包括中鋼、中華電、台灣大、富邦金、基金、ETF等，房地產也是因此被炒高。

該網友表示，長天期公債本來就不是適合短線做價差的項目，然而卻有不少網紅宣稱「美國降息美債就會漲」，導致美國自今年第二季啟動降息循環以後，不少人認為「美債是天降禮物」，一窩蜂買進美債，甚至有人增貸投資美債，導致現在價格遲遲上不來。

該網友說，「於是財富密碼出現了，只要金融單位能包裝一個，台灣人喜歡買的性質的金融商品，或是找出符合上述條件的股票，那個產品一定是賣爆」。

其他人留言「你講的台積電不是也符合」、「長天期公債性質不就無腦買長期放著少賺也ok嗎？」、「看太多說人家笨蛋的，後面證明笨蛋的都是自己，很少有意外」、「股市長期向上卻專買債，思維本身就很矛盾」、「事實上就是領債息很穩定啊」、「都想要天下掉下午餐」。

還有人留言「就犧牲高獲利換穩定跟低波動」、「沒有債的存在，沒有人買債，公司的股票還能一直上去嗎」、「美國公債放長高機率會賺呀」、「債券掉10%看起來很多，但是一個月掉10%。股市下錯兩、三天10%就噴惹」、「現在買美債做價差兼配息很好啊，只是週期是一到兩年，不是一兩個月。維持軟著陸或是經濟突然炸了，都會降息，只是快慢問題。通膨再起到需要升息程度比上面兩種可能性低」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。