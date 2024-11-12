快訊

高雄6機車「保齡球式」撞成一團釀8傷 竟是電風扇釀禍

任天堂法務出動！控《幻獸帕魯》侵權3項專利 賠償金額僅500萬日圓

「天兔颱風」路徑偏西 賈新興：有機會發布海陸警報

買債賺價差？他分析「1言論」害死人 一窩蜂跟風害價跌

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美債。路透
網友討論美債。路透

美債屬於資產配置的工具之一，相對不適合用於賺取價差的投資方式，PTT討論「為何一堆人都想著債市要做價差？」有人分析，係因不少投資人聽信網紅保證「美國降息美債就會漲」的言論，導致一窩蜂的買進美債，使價格乏振無力。

一名網友在PTT發問，「一堆人都說著債被套怎麼又被套怎樣的，但債市就是一個風險轉移，穩定領配息，就像是ETF本來也就是配息，沒在搞價差，為何一堆人都想著債市要做價差？」

另一名網友回文表示，台灣人很喜歡「可以長期放著」、「少賺一點沒關係」、「可以無腦買就好」、「最好可以不用研究」、「放個三五年甚至更長都好」等類型的標的，他舉例包括中鋼、中華電、台灣大、富邦金、基金、ETF等，房地產也是因此被炒高。

該網友表示，長天期公債本來就不是適合短線做價差的項目，然而卻有不少網紅宣稱「美國降息美債就會漲」，導致美國自今年第二季啟動降息循環以後，不少人認為「美債是天降禮物」，一窩蜂買進美債，甚至有人增貸投資美債，導致現在價格遲遲上不來。

該網友說，「於是財富密碼出現了，只要金融單位能包裝一個，台灣人喜歡買的性質的金融商品，或是找出符合上述條件的股票，那個產品一定是賣爆」。

其他人留言「你講的台積電不是也符合」、「長天期公債性質不就無腦買長期放著少賺也ok嗎？」、「看太多說人家笨蛋的，後面證明笨蛋的都是自己，很少有意外」、「股市長期向上卻專買債，思維本身就很矛盾」、「事實上就是領債息很穩定啊」、「都想要天下掉下午餐」。

還有人留言「就犧牲高獲利換穩定跟低波動」、「沒有債的存在，沒有人買債，公司的股票還能一直上去嗎」、「美國公債放長高機率會賺呀」、「債券掉10%看起來很多，但是一個月掉10%。股市下錯兩、三天10%就噴惹」、「現在買美債做價差兼配息很好啊，只是週期是一到兩年，不是一兩個月。維持軟著陸或是經濟突然炸了，都會降息，只是快慢問題。通膨再起到需要升息程度比上面兩種可能性低」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 債市 價差

延伸閱讀

00878以配息0.55元計算月領1-10萬需要幾張！ 知美：不太需要擔心會降息

00878兩年前也曾帳上賠近14萬元！存股哥：若當時停損、退縮、放棄…就沒有現在

0050棒、台積電（2330）也很好…重點是買的價位好嗎？ 隱者舉0056當前例

中信金（2891）42元以下都是甜甜價！ 明年配2.1元以上不是問題？

相關新聞

買債賺價差？他分析「1言論」害死人 一窩蜂跟風害價跌

美債屬於資產配置的工具之一，相對不適合用於賺取價差的投資方式，PTT討論「為何一堆人都想著債市要做價差？」有人分析，係因不少投資人聽信網紅保證「美國降息美債就會漲」的言論，導致一窩蜂的買進美債，使價格乏振無力。

帳戶逾半資金ALL IN…報酬率卻變負的 順勢交易公司董座曝資金管理「2種因果」

資金管理（ money management）這個概念是什麼，為什麼需要資金管理？…

投資高風險商品真的能帶來高報酬嗎？

「高報酬伴隨著高風險」是投資中很重要的一個概念，一般如果看到一個預期報酬比較高的投資，大多伴隨著一定的風險或不利因素，因此不應以為輕易就能有「低風險高報酬」的「白吃午餐」，而是應該去找這些高報酬是怎麼來的。

賠10%！ 更容易成為頂尖交易者？ 殿堂級導師的切身體悟

我很為那些可憐的傻瓜感到同情，他們看到報紙上的廣告說：「在這裡一天工作 15 分鐘，不需要良好數學能力就能增加三倍收入…

等有錢才開始投資？「資金、時間、報酬率」為關鍵因素！ 懸緝：越早更有機會獲最大複利

「等有錢才能開始投資？還是開始投資才能有錢？」

郭智輝槓上雲豹！網猜「綠營準備整頓吸血鬼」：背後有大人不爽

經濟部長郭智輝7日加碼再批雲豹能源，他表示，自雲豹6月21日公布「輝達綠電100億度合約」消息後，股票就開始漲，漲了1倍。PTT網友直呼「現在到底演哪齣？」有人猜測，「這時候郭敢這樣講，我猜是背後有大人不爽準備要整頓綠電吸血鬼，以賴清德的個性來說也不意外」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。