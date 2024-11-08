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郭智輝槓上雲豹！網猜「綠營準備整頓吸血鬼」：背後有大人不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
雲豹能源的太陽能案場。圖／雲豹能源提供
雲豹能源的太陽能案場。圖／雲豹能源提供

經濟部長郭智輝7日加碼再批雲豹能源，他表示，自雲豹6月21日公布「輝達綠電100億度合約」消息後，股票就開始漲，漲了1倍。PTT網友直呼「現在到底演哪齣？」有人猜測，「這時候郭敢這樣講，我猜是背後有大人不爽準備要整頓綠電吸血鬼，以賴清德的個性來說也不意外」。

郭智輝6日在立法院答詢時表示，經濟部跟雲豹只有一個關係，它是向經濟部登記的公司，但它也不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司，雲豹是為了炒股票，而講了很多不應該講的東西。後續雙方持續攻防，雲豹能源發布聲明強調絕無炒股，隔天又被郭智輝狠酸「根據報紙所寫，就是雲豹講的，他講了100億度，所以雲豹股價就漲，你認為到底是怎麼判斷，我想大家都可以了解。」

一名網友在PTT發文表示，「昨天雲豹鄭重反駁炒股說，今天經濟部長也出來說『放完話股價漲一倍，是非自有公評』，現在到底演哪齣了，真是撲朔迷離」。

其他人留言「經濟部長放完話就跌8%」、「黨支持的公司，搞清楚從屬關係好嗎」、「人家也是公司董事長，很懂這一套」、「我覺得這部長做不久了」、「放消息是要壓低股價抄底嗎？笑死」、「這種事情也不只有雲豹會幹，可見黨要棄雲豹」。

還有人留言「你在媒體上一直針對雲豹，是不是放空放很」、「要也是請金管會、檢調去處理，不是一直放話針對」、「都當經濟部長了，做事還那麼菜喔」、「覺得有炒股，可以按正常管道去處理啊」、「雲豹確實炒上去的，實際獲利又沒那麼多」、「就跟當初高端，蔡英文出來說話，不都覺得很奇怪嗎」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 郭智輝 雲豹能源

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