鴻準漲停股價穩了？網憂「出貨訊號來了」：跟緯創起漲一樣節奏

川普贏得美國總統大選，法人看好鴻海集團後續股價走勢，其中鴻準(2354)近期股價漲勢驚人，波段漲幅達4成，7日更是衝上漲停。PTT網友討論，鴻準明年兩大主要業務驅動力，包括新遊戲主機及AI伺服器散熱解決方案供應，大讚「鴻準怎麼輸？」然而不少網友擔心是主力刻意倒貨，有人表示「這節奏跟緯創起漲一樣」，直呼「明天開高走低空軍日，主力先賺一波」。

法人表示，鴻海集團今年將大有可為，從鴻海到集團中的網通股、電動車題材的鴻準、乙盛-KY（5243）、及跨足AI的鴻家軍都可以留意

一名網友在PTT發文引用鴻準美系外資報告指出，鴻準明年迎來二個主要業務驅動力，新遊戲主機及AI伺服器散熱解決方案供應，新主機預計於明年第一季上市，將推漲鴻準營收，加上AI散熱的推波助瀾，目標價大幅提升至115元，看好未來多年的成長潛力。原PO表示，「鴻準今天也一路衝上漲停，鴻準持續北上一路不回頭，有散熱有機殼有新主機，怎麼輸？」

其他人留言「幾年前主力玩很快消氣，這次不一樣了吧」、「結果都是凱北，美林」、「明天看會不會出貨」、「看來高點到了準備接貨」、「美林就大型韭菜，60塊狂賣富邦金，跟它反著作就對了」、「明天沒有半小時內鎖起來就是要出了」、「出貨文！明天要掛多少跑？」、「差不多了，拉上去準備出貨」。

還有人表示「目標價出來就是出貨」、「買下去不用怕被套啦，頂多再套三年而已」、「主力出貨，韭菜接盤」、「早知道等新聞出來再空，不過短線也確實過熱了」、「推文大家空手喊燒就是會繼續噴」、「好多看空，穩了」、「今天漲停賣了，看來要噴了」、「這節奏跟緯創起漲一樣」、「只能說富貴險中求，這局不是給看基本面的玩」。

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