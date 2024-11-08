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等有錢才開始投資？「資金、時間、報酬率」為關鍵因素！ 懸緝：越早更有機會獲最大複利

聯合新聞網／ 懸緝思維
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

「等有錢才能開始投資？還是開始投資才能有錢？」

投資等等黨

生活中，很多朋友因為擔心退休後錢不夠花該怎麼辦，所以會向我請教該如何投資，當我跟他們分享完投資常識後，接著會聽到回答是：「好的，等以後有錢再來想辦法投資」。

然而每次聽到這樣的回答，剛開始我還有點困惑，不就是因為擔心未來才尋求方法解決嗎？怎麼會得到可執行的方法時，又不想行動了。隨著遇到的次數愈來愈多，我也漸漸習慣了。

人類的基因缺陷

回想之前閱讀過的書籍，發現有些人會有這樣的行為模式是正常的。因為人類在狩獵時期，眼前最重要的任務就是確保能吃飽並活下來。直到有了耕種技術後，才有儲糧的觀念。經過幾千年的演化，雖然大部分的人類已有儲蓄的觀念，但人類的基因有時還是存在只顧當下的意識。

「與成功有約」這本書就提過，我們對於時間的管理分為這4大類，分別為「緊急且重要」、「不緊急但很重要」、「雖緊急但不重要」、「不緊急也不重要」

通常生活花費都會被歸類在「緊急且重要」的事，退休則是歸類在「不緊急但很重要」。於是，若長期只將注意力放在緊急且重要的事情上，那麼退休這件事就很容易一再被推遲。

現實中，就有爸爸的朋友因為忽略提早規劃退休的重要，導致60幾歲時，還在打零工以賺取生活費。

為什麼月薪5000也能存

好的，那什麼時候才會有錢可以規劃？

記得在當兵時，那時一個月只能領到5千多元的薪資，吃跟住都在軍中解決。所以平日除了生活用品的花費外，幾乎沒有什麼額外支出。

放假時，大部分時間都在家裡幫忙務農，偶爾才與朋友外出聚餐，所以幾乎每個月都還能存下幾千元。當時很多同袍因為錢不夠花，甚至還需要跟家裡拿生活費。

所以一樣的收入，為何我可以存下錢而其他人不行，主要差異就在於對於金錢的認知。因為我認為這些錢存下來在未來可以創造更大價值，所以寧願存下來，也不願現在將它花完。

投資最關鍵的可變因素

投資最重要的三元素：資金、時間、報酬率

只要將「資金」，長「時間」投資在穩定「報酬」的公司，未來會有強大的複利效果產生。其中資金及報酬都是各憑本事，只要主業收入夠高，又能找到報酬很高的投資標的，就能賺到比其他人更多的財富，可將這2個元素視為「可變因素」。

而時間短期來說可稱為「不可變因素」，因為不論窮人或富人，每個人都很公平，每天就只有24小時，所以再怎麼努力，也就是只有那24小時。

但是呢？若將時間拉長來看，可以將它視作為「可變因素」。怎麼說？

因為只要愈早開始投資，相較於比較晚才開始投資的人，更能獲得更大的複利效果。

假設：

每個月能存下1千元，投入每年5%報酬標的，經過10年複利，就可以將資產累積到15萬6千元。

每個月能存下3000元，投入每年5%報酬的標的，經過10年的複利，就可以將資產累積到46萬7千

每個月能存下5000元，投入每年5%報酬的標的，經過10年的複利，就可以將資產累積到77萬9千元。

以此類推...

想翻身，趕快做這2件事

所以若是領著一般工資的上班族，並不代表就無法翻身，你只要做對2件事：

1.儘早每月固定存下幾千元，甚至愈多愈好

2.儘早開始學習投資

只要愈早執行，你得到的績效一定會比很晚才開始行動的人好。

因為，在資產累積的過程中，除了本金及報酬外，最常被忽略且更重要的就是「時間」。大部分的人總認為時間是很充足的，因此有錢再來投資就好。但你不知道的是，愈晚一天開始，就足足比別人少一天的複利效果。

所以朋友們，別再等有錢才要開始投資；是要開始投資才會變有錢。至於要投資什麼，穩定成長的ETF就行了...

◎本文內容已獲 懸緝思維 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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