賠10%！ 更容易成為頂尖交易者？ 殿堂級導師的切身體悟

（編按：除了操盤技術之外，要能在交易中成功獲利，靠的就是交易員的心態與信念。該養成怎樣的投資心理更容易成功呢？順勢交易大師麥可．卡威爾 （Michael W. Covel）藉著自身投資背景，向國際金融交易大師、交易者的導師亞歷山大．艾爾德求得最專業的解答。）

邁向頂尖的三階段

麥可： 你認為交易者的發展有哪些階段？

亞歷山大：我很為那些可憐的傻瓜感到同情，他們看到報紙上的廣告說：「在這裡一天工作 15 分鐘，不需要良好數學能力就能增加三倍收入。」這只是幻想。不想尋找魔法、想要認真學習如何做交易並成為交易者的人，就必須投入時間和心力。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》) 我常對人們說，學習成為交易者所花的時間和金錢，就和取得大學學位差不多。這是一個過程：你必須閱讀、獲取大量知識。你必須開一個金額比較小的學習帳戶來練習，就像裝有輔助輪的腳踏車一樣，接著才逐漸開始增加你交易的股數。至於發展的階段，我會說第一階段，是當一個人完全不了解市場，試圖弄清楚市場方向的階段。如果在這個階段虧損不到10%，就已經是很好的結果了。

麥可： 大多數人聽到這句話會很意外的說：「你是說，一年只賠 10%就是很好的結果？」

亞歷山大： 麥可，假設你覺得當交易者和作家是一個巨大的錯誤，現在你想要成為牙醫，所以你去就讀牙醫系。那麼，你會在念牙醫系的第一年賺到錢嗎？我的意思是，就算你聰明絕頂，但是在念牙醫系的時候並不會賺到錢，這會讓你花錢。

接受教育是要付錢的，你需要閱讀、研究、花時間做實驗。念牙醫系的第一年完全不會賺到錢。如果我是牙醫系的招生人員，而我對你說：「麥可，來我們學校吧。加入我們幾個月後就能賺到錢。」那你就會知道我在胡扯，我肯定有一些隱藏的事沒說清楚。

新手不虧錢反而奇怪

交易也是這樣。如果你要學習如何交易，你應該預期這需要花費時間。當一個新手交易者對上像你這樣的人，假設你們兩者正在做一筆相反的交易，猜猜誰會賺到錢？身為新手，你應該預期自己會虧損一些錢。你要做的是盡可能不要虧損太多錢，也就是準備一個小額帳戶來密集練習資本管理，這就是我最喜歡的主題之一。但在交易者發展的第一階段時，不虧損是很奇怪的事。

事實上，發生在我身上其中一件最糟糕的事，就是當我開始學習交易的時候，在什麼都不懂的第一筆交易中就賺了錢，然後我做了第二筆交易也有獲利。之後，我就產生出一種幻覺，以為交易很簡單，我什麼都懂了。我花了兩年多的時間才走出這種幻想。

麥可： 你必須為第一年做好準備，且必須願意接受會有虧損；也許你運氣好至今沒有發生虧損，但是不能永遠只靠運氣。那麼，在第一階段之後會如何進步呢？

亞歷山大： 記住我強烈的建議： 在第一階段，用小額帳戶交易。絕對不要把所有的儲蓄都投入這個新的事業中 一開始慢慢來，這是學習的階段。 第二階段：你要讓績效超越無風險資產。

換句話說，你可以把錢存進銀行裡並且辦理定期儲蓄，然後收到百分之幾的利息，但你能在交易中穩定的超過這個利率報酬嗎？這對新手來說相當困難。在單筆交易做到這點很容易，但是要連續幾季超越無風險利率就很難了。

當你的績效連續幾季超越無風險資產後，你就知道自己的狀況良好。現在你可以開始逐步增加資金到帳戶裡，慢慢來，不要一次增加太多錢，也許先增加 50%。如果你交易的帳戶有20,000美元，你可以增加到 30,000 美元，但不要超過這個金額。如果30,000 美元的績效不錯，也許可以再增加到 45,000 美元。

每隔幾個月就增加一些資金。然後你會發現自己的能力。有些人非常厲害，有些人的績效穩健，當然，也有些人表現得不怎麼樣，而這就是第三階段的事。

麥可： 總共有三個階段嗎？

亞歷山大： 我認為大致上是分為三個階段。 第一階段，別虧損超過 10%的資本。第二階段，績效超越無風險資產。第三階段，發現自己的實力。

麥可： 是否有什麼書或其他的資源，在早期幫助你開始投資？

亞歷山大： 我進入這一行是在 1970 年代末期，那時交易類的書比現在少得多。大約只有幾百本書而已。現在光是我的出版商一年就出版至少 100 本，更不用說別的出版商了。當時沒有多少書，所以我將它們全都讀過。我讀了所有能讀的書。這就是我的背景、我的教育、我的個性。我想獲得完整的背景知識。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。