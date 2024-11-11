帳戶逾半資金ALL IN…報酬率卻變負的 順勢交易公司董座曝資金管理「2種因果」

麥可： 資金管理（ money management）這個概念是什麼，為什麼需要資金管理？

亞歷山大：交易需要資金管理，就像船上需要救生衣一樣。也許你可以不帶救生衣就出海航行，然後安然返航。但是一旦你出航的次數夠多，遲早會出事。

我相信市場基本上是無法預測的。換句話說，我可以說：「根據我的分析，這支股票很有可能會上漲。」而且這支股票也真的很有可能會上漲，但我無法篤定告訴你真的會如此。市場上有太多的未知了。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》) 假設我的分析是對的，這支股票上漲了，而且我把帳戶裡四分之一的錢賭進去了。

然後又有一支股票、和另一支股票都是這樣。如果你連續做了三、四次這樣的交易，你就會覺得自己沒有什麼辦不到的，甚至可以在水上行走。

然後你就會說：「我的分析說這支股票會上漲。」但是這一次，你把帳戶裡一半的錢都賭進去，結果呢，它暴跌了。

你之前所有的獲利都回吐給市場。事實上，你的整體股票報酬率是負的，而且你賠得很慘，你要如何擺脫這個困境？

在談論資金管理之前，我想先說明兩種因果關係：動態因果關係和統計因果關係。當你推動桌上的一枝鉛筆，你推往哪個方向，鉛筆就會往哪個方向滾動。這就是動態因果。你施加力量，它就往那個方向走──就這麼簡單。

但統計因果關係是這樣的：如果我給你一個盒子並說：「麥可，這裡面有 20 顆網球： 12 顆是綠色的， 8 顆是黃色的。你覺得抽出的會是哪一個顏色？」你當然會賭綠色，但是當你把手伸到裡面，事實上你有可能會連續拿出兩顆、三顆、四顆或五顆黃色的球，對吧？

如果你押上帳戶裡大部分的資金，等到手氣不順結束時，你的帳戶也已經沒錢了。

這就是為什麼需要資金管理──因為股市不是以動態因果關係運作的，而是依循統計因果關係來運作。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。