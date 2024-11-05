谷月涵開示「選後美股必漲」 PTT卻怕了！網憂：跌到明年初

美國總統大選將於11月5日舉行，寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)指出，選後美股還有一波漲幅可期。PTT網友卻表示，谷月涵身為反指標，他的一番言論恐怕會使美股下跌，直呼「完了跌到明年初，要來一鍵賣出了」。

谷月涵日前指出，美總統大選無論民主黨還是共和黨誰勝出，美股都因為有3項利多題材，包括美股財報有望優於預期、企業買回庫藏股金額可能增加、明年1月美國將減少公債發行等因素，後市可期。

一名網友在PTT發文轉貼新聞並表示，谷月涵分析，美國大選以後美股不是小漲，就是大漲，他直言，美股選後必然上漲直至年初。

其他人卻不以為然留言「沒救了，電梯向下」、「谷神看美股跟台股的功力是完全不同的」、「謝謝反指標，先跳水5%再說」、「救命啊！選後的逃生時間要沒了」、「金口一開」、「週末鬼故事」、「訊號來了，我要清倉了」、「那就是會回測修正了」、「觸發劇情條件滿足了」、「川普上，選後一定先跌」。

還有人留言「幸好明天還沒選，有機會賣」、「出清，明年再進場，大家再見」、「當初也說川普當選一定跌，結果？」、「集齊2張牌了，台股大崩盤」、「谷大師的話懂得就懂」、「原本會漲的，這傢伙一說...唉」、「星期二就要選舉了，星期一要先停利賣出嗎？」、「該停利了，先跑一波」。

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