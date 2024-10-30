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想讓資產快速增加…選分散還是集中投資？知道自己要什麼就不用避免無知！
什麼是分散投資所沒有的優點？
關於集中投資與分散投資的說明，下列何者不正確？
1.一般人傾向於認為集中投資的風險比較高、分散投資的風險比較低。
2.分散投資是可望降低風險並取得到報酬（獲利率）的投資手法。
3.如果你是第一次投資， 最好在可能的範圍內把資金分散在多檔個股上。
4.集中投資則是把資金集中投資於精挑細選的極少數個股上。
提示：請思考集中投資的理由，而非一般人建議的分散投資。
正確答案3
解說
現代投資組合理論已經證明，分散投資具有降低風險、可望從將來長期操作資金獲得平均報酬的效果。
問題是，這也可以說是紙上談兵。我個人並不建議上班族或公務員、個體戶等擁有本業的散戶投資人分散太多投資標的。
這是因為一旦分散投資太多個股，無論是選擇投資標的，還是投資後的追蹤，最後都會變得雜亂無章。
共同基金是分散投資的代表案例，市場上一般認為藉由買入共同基金，不僅可以降低價格波動的風險，還能同時鎖定整個市場的資本利得。
然而，倘若你希望自己原有的金融資產能在10年內增加為10倍或100 倍，就不適合選擇共同基金做為實現這個目標的手段。
如果想讓原有的金融資產翻倍，就得集中投資於精挑細選的極少數個股上。
從白手起家到建立起1,078 億美元（以1美元兌145 日圓換算約15.6兆日圓）的巨額金融資產，人稱「投資之神」的華倫．巴菲特（Warren Edward Buffett）曾經不假辭色地說：「分散投資是為了避免無知。對於知道自己在做什麼的人而言，分散投資毫無意義。」
POINT！如果希望資產翻倍，請務必集中投資而非分散投資。
（本文摘自幸福文化《我投資小型股，33歲FIRE：專挑一年會漲3倍的雪球小型股，選股達人心法68問》，作者：遠藤洋）
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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