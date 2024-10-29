低本金股市小白買台股 網推走「爆擊流」：只要1、2檔就能打出倍數獲利

手上有一點資金的0經驗新手小白想投資股市最擔憂不知該從哪入手，深怕一不小心就成了韭菜被割得慘兮兮。有網友想拿好不容易存到第一桶金的一小部分來投資台股，欲藉此翻身，但對股票的概念不是很多，因此在Dcard發文請教。

原po表示，他剛畢業2年，非電資非財金，目前存到第一桶金，打算拿10萬～30萬左右來投資台股，想靠投資翻身，他認為只靠工作收入，資產累積很慢，看到身邊朋友或Dcard的賺錢單都好羨慕。

他坦言本身對股票概念不多，交易經驗是0，完全是新手狀態，雖然網路爬文爬了不少，看到不少推薦資源和書籍，打算每日花5～10小時研究，開始之前，仍有些疑惑不解，他好奇，真的有辦法像網路上那些號稱績效不錯的「股神」一樣，每天鑽研甚至全職研究就能幾年內大賺翻身嗎？

文章一出不少人紛紛發表看法，「看你的言論就知道攔也攔不住，就勇敢的去亂買股票吧，闖蕩個2年再回來看這篇文和這則留言」、「歡迎進場來當養分」、「如果能穩定1～3年翻倍，就都不用工作了，你看財金系畢業的人都不工作了嗎？」

還有人直言「當你有想靠股票翻身這個想法，基本上就叫賭博，不叫投資」、「勸你專注本業」、「除非你是衝浪客，否則短期根本不可能，投資是看長期報酬率的，短期報酬率高但是你抱得住嘛？抱不住一切都是一場空而已」。

有人認為原po本金有點少，勸原po「有50萬以上再開始投入，不然投資效益很差，不如拚本業」、「如果不在意報酬率先練習的話，建議都投看看，找自己適合的交易頻率，短中長線都碰一些，每種資產配置策略不同，玩久了大致抓到適合的步調後才能穩定獲利」，原po也回應「想說初期先用小本增加實操經驗」。

另外，其他人更指點他「看用什麼策略為主，你的目標是多少錢」，例如，如果一直存錢做大盤，複利加上薪水會成長的話，每年跟著大盤績效不會太差。

再來或是走「爆擊流」，固定存錢，稍微研究趨勢和產業，平均分配不同產業，耐心等待，只要1、2檔能打出倍數的獲利就能有一桶金，以前台積電也才20，大立光也才200，很多案例舉不完。最後則是比較危險的操作，「自己選股搭配適合槓桿」，須有一定的金融能力和程度，對商品產業有一定的認知，有機會年化20-30%，搭配複利要滾上去很快，但上手門檻真的難。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。