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力積電（6770）股價跌不停！網酸「爛到有剩」笑曝黃董自救4階段

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電董事長黃崇仁。記者潘俊宏／攝影
力積電董事長黃崇仁。記者潘俊宏／攝影

力積電（6770）今年第三季稅後虧損4.89億元，每股稅後虧損0.69元，已是連5季虧損，且較上季與去年同期虧損擴大，近日法說會宣布近日將與印度廠商合作，但股價卻跌跌不休。PTT網友狠酸「爛到有剩」，有人笑稱，下一步就是減資、下市、改名、再重新上市。

力積電今年3月宣布轉型增加新業務模式「Fab IP計畫」，內部成立「製造 IP 技轉部門」透過此波全球瘋半導體熱潮，將手中晶圓廠建廠技術轉移給有興趣的合作方，董事長黃崇仁年初曾透露日本、越南、泰國、印度、沙烏地阿拉伯、法國、波蘭、立陶宛8國表達興趣，如今日本合作破局，印度合作案已經開工持續推進。

力積電股價已連跌三天，28日股價最低一度來到18.75元，跌幅2.8%。一名網友在PTT發文轉貼新聞並表示，「照目前虧損來看，印度的4年200億只剛好打平本業，之前有AMD合作的新聞，未來看假G AI應用到底能不能分到一杯羹」。

其他人留言「相信黃董，空單年底就懂」、「這家真的需要被金管會查一下，公司治理成這樣，半導體廠居然可以比爛傳產還爛，世界奇聞」、「被銅鑼廠攤提搞死」、「距離目標價6塊又前進一步了」、「當大家看壞時，就差不多該反彈了」、「科技廠賠起來本來就比傳產還爛了」、「不會搞到比雙喵低吧」、「男版王雪紅，當年力捷也是業界翹楚，蘋果抽單就倒了」。

不少人笑稱「叫什麼叫？大不了再重新上市一次」、「沒戲了，等第三次上市的力發科吧」、「下一次改叫輝力 還是力達」、「之前叫力晶，下個改叫啥？」、「之前黃董的股票是不是下市啊？這次又要」、「接下來換力晶，變力積」、「下市前在買就好了」、「反正接下來減資減資再減資，然後改名積積電上市」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 PTT 半導體 印度

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