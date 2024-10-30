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他買友達（2409）、力積電（6770）慘賠1百萬！苦主買這檔報酬率-97％

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買進股票慘賠百萬元。台股示意圖。聯合報系資料照
網友買進股票慘賠百萬元。台股示意圖。聯合報系資料照

股市震盪時常發生，部分族群的股票已在谷底許久，有投資人抱怨「有哪些股票比面板跟力積電還慘的？」他買進美股友達卻慘被套牢，報酬率-60%，已損失40萬元，台股力積電報酬率也是-66%，約損失50萬元，兩者相加幾乎賠上100萬元。有苦主笑稱「我媽買劍湖山-97%給你參考」。

一名網友PTT發文表示，他買進美股友達報酬率-60%，損失約40萬元，另他也持有12張力積電股票、均價54元，報酬率-66%，約損失50萬元，兩者相加約已損失100萬元，他哀嚎「想問一下有沒有什麼股票比我買的股票還慘的？我來尋求一下可悲的自我安慰」。

其他人留言「宏達電不到千元，他不甘心走」、「有人敦泰買280跌到56元、-80%」、「康控ky、北極星藥業，很嗨的」、「宏達電表示」、「協尋買400塊南電的人」、「漢達很慘，買到的每個買都唉唉叫」、「南電跟合晶」、「世芯KY，投信一路被套，如果年初買一張賠的比你還多」。

還有人說「元大石油正2了解一下」、「塑化那些都還沒起來」、「我媽劍湖山-97%給你參考」、「unity -80%，留著當紀念」、「今年就南電」、「聯電也蠻慘的」、「我台G賣6百多。這樣你心情有好一點嗎」、「我裕民買72，放了三年多給你參考，最多賠55%」、「中鋼台塑啊還不夠慘？」、「穩懋跟上個月的網家」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 PTT 友達 台股 美股

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