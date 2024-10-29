他3年前賣光5張台積電all in這檔 鄉民翻舊帳一算：損失450萬

護國神山「台積電」已站上千元，近日有網友翻出三年前PTT一篇文章，當時有民眾把5張台積電全賣了，改all in在一檔上，引爆家庭革命。如今時光飛逝，鄉民也分析該網友若還持有該股，恐賠掉超過200萬。

有PTT網友曾在2021年4月發文指出，當時台積電均價為609元，哥哥把手上5張全賣了，並把獲利的305萬，全部投入當時均價74元的力積電，還因此鬧出不小的家庭風波。

如今有鄉民挖出該文「鞭屍」，以25日收盤價計算，台積電均價1,065，如果持續抱著，現在早已賺進227.5萬元。反之，力積電已經跌剩19.3元，42張若持續抱在手上，恐賠掉229.74萬元。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「謝謝你掘墓人，最愛看鞭屍現場」、「一邊創新高，一邊創新低」、「這什麼鬼神操作，一定是我們凡人不懂」、「力積電股價還在跌，連彈都不會彈才可怕」、「2021年305萬若丟0056，都不知道賺多少了」、「差快450萬，建議與哥哥斷絕親子關係」。

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