川普要收保護費？網酸「政治語言」有漏洞 趁這之前低接最好

美國前總統川普近日接受Joe Rogan專訪時再次提到，「台灣偷了我們的晶片業務。他們希望我們提供保護，他們也需要受到保護。但他們沒有付錢給我們」，引發PTT網友熱議，有網友表示，川普說法存在漏洞，台灣屬於進可攻退可守，對股市看法保持「短空長多」，他坦言，川普發言目的應單純是為了勝選居多，建議「趁美國大選結束前低接」。

一名網友在PTT發文表示，川普揚言要跟台灣收保護費，不過這次的發言對盤勢影響減小，這是因為川普的說法存在漏洞，他表示，「漏洞在於中美貿易戰於晶片限制，川普如果要大抽台灣關稅的話我誇大一點好了就如川普之前說的要抽中國200%關稅好了，請問台灣還要遵守你的晶片制裁策略嗎？因為台灣方沒有違 反卻被制裁的話似乎沒有必要遵守，反而可以把美方需求轉向中方需求」。

該網友認為，「進可攻退可守這是台灣的優勢，但別忘了川普是個商人怎麼做對他最有利他是知道的，所以他的說法個人感覺比較偏向於催出選票，建議想要低接的可以趁這波美國大選結束前」。

其他人留言「川普=降息減稅大放水，資產價格飛天，總之啥都買」、「漲你關稅你就有權賣晶片給對岸？也太天真了吧，美國政府不是吃素的」、「短空沒錯，一堆人怕得要命」、「川普任期股票是直接上去的」、「就算不賣中方我相信一堆國家都很樂意接美方的單」、「賣給對岸就有理由制裁了，光明正大罰個幾千億抓一次罰一次，看台積有多少現金可以罰」。

還有人留言「美國要你怎樣你就要聽話」、「等選後回調一次，再買納指正2」、「會漲的就是會漲啦，誰當總統只是漲多漲少」、「你知道台灣的晶片要靠美國設備嗎？美國要你做什麼最好還敢不聽啊」、「別傻了，台灣只有乖乖聽話的份，台積不會笨到跟美國對幹，一堆人看到川普這樣講就跟對岸當初的態度一樣氣噗噗。氣有什麼用？現實擺在眼前，面子不值錢，只能照他講的去做」。

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