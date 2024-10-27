質押維持率建議至少200%以上…空頭才有抗跌能力！ 存股哥：2022實驗後認為相對安全數字

一直以來我都建議質押維持率拉到至少200%以上，主因就是這樣你在空頭時才有一定的抗跌能力，當然這不是什麼SOP或是魔術數字，只是經過2022年以及今年暴漲暴跌的背景下，我認為相對安全的數字。

如果你的初始維持率只有166%，那我非常建議你再補點股票或是降低槓桿以提升維持率，166%是什麼概念？以878昨天收盤價23.07來看，假設質押43張總值約100萬借60萬，股價跌到18.1塊維持率就是130%。

18.1塊也差不多就是去年5月那時候會出現的股價，對應大盤指數大概是15000-16000之間，雖然以目前大盤的位階來看，要跌到這個區間機率相對小，但也不是說100%不可能發生，你要做得就是盡可能規避掉有可能出現130%維持率的風險。

可以分享的經驗是，以8/2跌1004點以及8/5跌1807點，我的維持率大概就是降25%左右，從230%降到205%，有幾位跟我回報初始維持率只有166%的老鐵，他們大約降到140%出頭，這已經是極限邊緣，如果再跌個1000點，可能就要回補了。

當然以上的維持率跌幅會依照質押標的股價波動而有不同，如果你是質押高股息或是金融股為主，維持率的波動會相對平穩些。

總之維持率拉高點還是比較安心的，手上也需保有可以隨時質押的現股或是可以變賣的其他資產，用來換成股票再質押提升維持率，以我來說的話除了股票之外的資產就是黃金了，黃金真的是保值、避險能力超強的優質資產。

另外提一點，有些券商只看整戶維持率，像是群益的系統就沒有顯示各別維持率，如果你要計算單一個股的維持率，那就只能自己另行紀錄了，並且把質押標的跟金額各自獨立，例如質押50張878借一筆、質押30張713另借一筆，才能去計算單一個股維持率。

如果你要回維持率跌到130%的股價，直接用公式算即可，「借貸金額*1.3/質押張數」，最後為還沒接觸質押的老鐵或是新手小白補充維持率計算公式，「擔保品總值/借貸金額*100%」。

以上內容補充近期對於維持率的看法，借貸存股不是要你捨身取命式的開槓桿借越多越好，而是要在風險跟獲利中間取得完美平衡，這樣才能讓槓桿的威力最大化。

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