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股票總值795萬、質押237萬、信貸剩15萬！ 存股哥：借貸槓桿投資還是存在風險

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

前幾天限動問答有幾個老鐵問我目前質押借貸總額有多少？這篇文章統一整理現在質押及信貸金額，質押部位237萬、信貸餘額剩15萬，一共252萬，目前股票總值795萬，維持率210%、負債比31%。

2/19那筆125萬是從原聯邦質押轉移到群益，2/19之後的金額全都是今年新增的質押部位，我的利率目前是群益舊方案2.56%，明年8月要開始換約借新還舊，大概還可以用2%多的利率套利一年。

至於聯邦轉群益搬家過程可以往下滑到2/19那附近有文章說明，主要是拿手上其他標的去群益質押貸125萬，再用125萬把聯邦的股票解質，拿到解質的股票再繼續到群益質押。

如果把維持率控制在200%以上、負債比30%左右，用高股息跟金融股來借貸存股我認為是相對安全的開槓桿模式，在2022年我的維持率最低也只跌到195%，今年暴漲暴跌最低沒跌破200%。

手上還有大把股票可以再質押拉維持率，加上每個月的現金流、黃金等資產，這樣溫和、穩定的槓桿是我比較喜歡的節奏，資產、現金流可以不斷提升之外，還可以把風險控在最低限度。

特別提負債比的部分，我只有以股票總值去計算，這樣才能抓得比較嚴謹，如果連同其他資產一起算進去我覺得很容易借到爆，變成負債佔股票總值太多，這樣風險也相對提升不少。

最後是信貸，好幾年前轉增貸衝到50萬也只剩下15萬了，信貸部位對我來說已經不存在任何風險，一個月本利和只需繳六千多，現在的股息現金流連本金部位都可以輕鬆Cover，想要的話我有各種方式可以隨時清償。

信貸全數清償完畢後，我等於拿到50萬買進的所有股票，這些負債全部變成我的淨資產，加上這期間內領到的所有股息，還有帳面未實現獲利，很多人說不要借貸投資，但我覺得要看你怎麼用，幸好我在大盤不到一萬點就開始借貸存股。

最後提醒，借貸存股是槓桿投資還是存在風險，同樣一本武林秘笈有人練成絕世武功，但也有人走火入魔，槓桿不是要忽視風險借越大越好，而是要在風險跟報酬之間取得平衡。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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