星宇上市漲停53%！網驚呆「跳到以為手機壞了」 投資人曬明細：爽賺72萬元

星宇航空（2646）昨（25）日舉行上市掛牌典禮，蜜月行情甜滋滋，該公司以每股20元掛牌上市，盤中最高來到32元，收盤時為30.75元，漲幅達53.75%，爆出25萬張大量，居昨日成交量之冠。有網友笑稱「漲到以為手機壞掉，果然K董就是活招牌」，有投資人曬出自己持有159張星宇航空股票的明細，報酬已逾72萬元。

星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空上市後第一階段的擴張計劃已經底定，第二階段要積極強化航線布局，除了推動加入國際航空聯盟外，明年至少再增開三個新航點，朝著精品航空目標挺進。

一名網友在論壇Dcard發文表示，星宇航空剛上市勢頭還不錯，不過是否可持續下去，則還必須繼續觀察，「大家覺得如何？」

其他人留言「太扯了 從早盤看到現在，26漲到31一直緩漲，結果早盤27就賣10張」、「上廁所多抽一張衛生紙擦屁股，回來就漲40%」、「謝謝早盤買的，一天直接10多%，不過只有四張而已」、「賣在31，坐等25抄底」、「K董就是活招牌」、「我早上開盤還以為我手機壞掉，只有星宇版面狂跳」。

另外張國煒也呼籲，昨日順利掛牌上市，這段期間看到很多網路上假借張國煒的名字搞網路詐騙，他要藉此機會跟大家講，張國煒本人沒有在炒股、更不懂得炒股，既然這樣怎麼會教大家投資股票？星宇K粉要睜大眼睛，K董不做這件事情，大家千萬不要受騙上當。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。