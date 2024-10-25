砸千萬買力積電（6770）股票⋯卻慘到繳不出房貸！苦主現身：賠了一台雙B

力積電（6770）今年第三季稅後虧損4.89億元，每股稅後虧損0.69元，已是連5季虧損，且較上季與去年同期虧損擴大。有網友好奇「買力積電股票的都是哪些人？」有苦主現身說法，哀嚎「廢物公司，害我虧超多錢，最後只好認賠！不然下市又更慘，當時買70幾現在賣20」，還有人花千萬買進力積電股票，卻因此「賠了一台雙B」。

力積電今年3月宣布轉型增加新業務模式「Fab IP計畫」，內部成立「製造 IP 技轉部門」透過此波全球瘋半導體熱潮，將手中晶圓廠建廠技術轉移給有興趣的合作方，黃崇仁年初曾透露日本、越南、泰國、印度、沙烏地阿拉伯、法國、波蘭、立陶宛8國表達興趣，如今日本合作破局，印度合作案已經開工持續推進。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「買力積電股票的都哪些人？」他表示，力積電「股價腳踝斬」，從80元跌到20元，甚至還沒止跌跡象，最近又喊出要與印度廠商合作，股價前景仍看不到希望。

不少苦主留言「抽籤抽到，放到現在，賠慘，幸好只有一張」、「均價49、3張，真的爛到不想攤」、「我外公從力晶下市抱到現在，當初說相信會到100，現在還抱著400張，希望有奇蹟可以讓我當廢物」、「廢物公司，害我虧超多錢，最後只好認賠！不然下市又更慘，當時買70幾現在賣20」。

有投資人分享持有力積電股票的辛酸血淚史，留言「當時一路撐在74左右有試單兩三張，跌到70停損，後來跌到50不敢買，衝到58時開始一路買到69，當時幾乎壓了快千萬，成本大概在65，連當時投資的預售屋都差點繳不出工程款，還要靠老婆救濟才撐過那一關，持有過程中基本上都是正的，後來上市前一天有來到80，其實也到了最一開始設定的停利價位附近，最後還是輸給了貪心沒賣，一路跌到39才停損出場，賠了一台雙B」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。