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他「股票抽籤」連中3賺92%價差！網看哭：賠幾千都沒中過

聯合新聞網／ 綜合報導
網友股票申購幸運中籤。台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
網友股票申購幸運中籤。台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

股票申購（又稱股票抽籤）是一間公司首次新股上市(IPO)，或已經上市櫃的公司辦理現金增資發行新股時，向投資人募集資金的方式，一般股票抽籤價格會低於市場上流通股票的價格，因此中籤人可因此賺取其中差價。有網友分享自己幸運連中三籤，讓其他人看傻直呼「這運氣驚為天人」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近期參與三次股票申購均幸運中籤，分別為永冠-KY(1589)，申購價40元、價差2%；三集瑞-KY(6862)，申購價135元、價差92%；沛波(6248)，申購價27元、價差12%，他開心直呼，「不鳴則已，一鳴驚人」。

其他人紛紛留言「你是不是禁尻999天挑戰成功才有換來如此運氣」、「這陽壽要折多少掉」、「好厲害」、「會不會太扯」、「恭喜」、「太強了吧」、「運氣好好，題外話價差20趴以內我個人不會抽」、「恭喜，我都沒中」、「厲害，我是連槓三龜」、「這運氣實在是驚為天人啊」、「這什麼神運」、「天選之人！你這輩子運氣都用在這了吧」。

不少未中籤的苦主哀嚎「我兩年到現在基本上每檔股票都抽，應該也有上百間，一間手續費20也噴2000了，到目前還沒中過，是正常的嗎」、「我也需要好運」、「我今年連續槓龜，連世界9.多%都中不了」、「這輩子還沒中過」、「我20元花了大概有300次了，沒中過」、「我沒中的次數已經多到截圖放不上來，到現在賠了幾千塊，每一檔都不放過，都沒中，我好難受，早知道拿去吃吃到飽就好了，期望值太低了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard 價差 股票抽籤

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