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00887淨值剩8元⋯「比追蹤指數還差」他好奇原因？網猜1可能性

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00887。圖／聯合報系資料照片
網友討論00887。圖／聯合報系資料照片

中國政府在9月24日端出幾項救市政策，總括來說就是拚經濟、救房市、穩股市三管齊下，立刻激勵上海、深圳與香港三地股市暴漲，台股的中概股與掛牌陸股ETF也同聲歡慶，其中中國科技50大（00887）出現巨幅溢價。PTT網友好奇「為什麼淨值剩8塊多？跌的比指數還要多的原因？」其他人則猜測「一堆人認購被迫買在高點吧」。

中國大陸在十一長假前，推出降息降準的強力救市方案，但十一長假期間，陸股休市沒得交易，這段時間有交易的港股被買爆，指數飆高一度踹開台股，在其他市場掛牌與陸股連結的ETF（指數型股票基金）也同獲投資人追捧，永豐中國科技50大（00887）出現巨幅溢價，00887之亂甚至被金管會稱為「完美小風暴」。

一名網友在PTT發文表示，00887已回到溢價3%以內，但他仍好奇「為什麼淨值剩8塊多？」他表示，「在中國大漲前淨值還有9塊多，大漲到淨值12塊，這時候中國休市台灣資金繼續進導致大量溢價，這邊都能理解，但中國開市後隨後大跌，以追蹤的指標，中國科技50來說，最大跌幅2500到2100約-16%，但00887卻跌幅從13.54跌到8塊、跌40%，指的不是市價而是淨值，為什麼會跌的比指數還要多？是什麼操作導致跟著被動指數ETF會跑輸那麼多？」

其他人留言「之前一堆人認購被迫買在高點吧」、「永豐讓淨值消失近30%」、「永豐神操作」、「太多人進去導致要去買現股，買高點啊1」、「吵這麼多天了你現在問，打去金管會問啦」、「手賤開槓啊」、「永豐直接逼你吃虧損，知道有多扯了吧」、「之前買的要吃掉永豐神操作虧損」。

還有人留言「不用爬文，都是通靈，等金管會報告，在查了」、「原本量小的ETF被加倉猛幹就是這種結果」、「巨量資金申購，導致於巨量資金去追價陸股實際的日高點。現在回檔10%以上了，淨值當然下降10%以上」、「摸頭摸到山頂，結果跌到地底，每個持有的人因為這原因承擔這淨值回歸校正」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00887永豐中國科技50大 ETF PTT 台股

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