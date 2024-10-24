快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

大學時沒聽教授的話買0050錯過翻倍時機 小資女改存6檔金融股仍賺逾74萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小資女分享她錯過低價時期的0050，不過還好後來有改存金融股，如今也獲利亮眼。 示意圖／ingimage
一名小資女分享她錯過低價時期的0050，不過還好後來有改存金融股，如今也獲利亮眼。 示意圖／ingimage

存股早已成為全民運動，但要如何設定存股目標並持之以恆不是件簡單的事。一名網友在Dcard分享她存股以來的心路歷程，從一開始錯過低價的0050，到後來轉為改存金融股，6年下來加上配股配息也讓她賺進超過74萬元。

原po表示，她在大學念書時就曾聽聞教授提及0050，當時股價僅50幾塊，但因為她沒有多餘的錢投資便只能先慢慢觀望。直到後來開始出社會，她給了自己目標以10張為單位存股，每月投入進去的錢+配股配息累積，6年的時間終於有複利的感覺。

觀察原po貼出來的對帳單可發現，她存的6檔金融股分別為華南金、富邦金、元大金、兆豐金、中信金、第一金，總成本2,075,177元，股票市值2,829,655，帳面獲利741,962元，總報酬率為35.75%。

值得注意的是，目前元大金股價已站上32元，而原po入手的均價為18元，持有張數達18張，也因此報酬率超過74%；另外中信金股價也已突破36元，原po持有均價大概在21元，持有張數有10張，報酬率也有68.3%，看起來原po的確是在金融低價位時就進場不斷買入。

原po最後也說，希望自己可以繼續努力工作賺錢，提早財務自由退而不休，有更多屬於自己的時間完成想做的事。

文章底下有網友留言「當初買的是0050，大概能翻倍」、「看來沒聽教授的話」、「金融股沒有不好，至少穩」。有人好奇問說「都存金融股有比較好嗎？」其他人則回應「5~6年前存金融股，每年固定領利息很好啊，又不賣何況還是正成長的」。

然而也有人不贊同原po都押單一類股，「過於保守跟奇葩，全部金融股」、「單一個股就是有風險，要穩的話ETF分散風險還比較穩」、「金融股波動並沒有比0050小啊」、「趁股價好的時候可以獲利了結」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 存股 金融股

延伸閱讀

小資男出社會5年擁股票庫存683萬 買進6檔AI股讓他賺到流湯

媽把房登記兒名下「沒上鎖」痛失千萬 達人曝最強房屋防盜鎖：不怕被偷賣

相關新聞

和保險公司合併、又被巴菲特比喻為「菸蒂股」精細測繪圖出版商憑什麼大翻身？

巴菲特在致合夥人信中指出，這家公司的估值非常吸引人：儘管隨著市場競爭加劇和保險公司的合併…

大學時沒聽教授的話買0050錯過翻倍時機 小資女改存6檔金融股仍賺逾74萬

存股早已成為全民運動，但要如何設定存股目標並持之以恆不是件簡單的事。一名網友在Dcard分享她存股以來的心路歷程，從一開始錯過低價的0050…

倫敦大轟炸！德國潛艇擊沉英國船隻後 這檔基金暴跌蒸發11億元

根據過往的經驗，我清楚的意識到一點，基於各種原因，大規模進出、換手的想法既不可行、也不可取…

小資男出社會5年擁股票庫存683萬 買進6檔AI股讓他賺到流湯

一名私立大學心理系畢業的小資男，邁入社會第5年分享他的投資理財心得，目前資產包括台幣存款100萬、股票庫存683萬…

綠界科技（6763）漲什麼？網曝跟「年底購物節」有關 卻因1原因勸別碰

綠界科技(6763)是台灣成軍最早的金融科技服務公司，日前股票面額由每股10元變更為1元，並進行股票換發作業，新股票已於2024年9月9日開始櫃檯買賣。有網友討論「最近看到這支幾乎都在漲停」，其他人卻示警，綠界科技最大股東曾因內線交易遭判刑，建議「別碰比較好」。也有人解釋，電子線上交易公司前景看好，可說是「雙11概念股」。

川普聲勢看漲帶輝達飛？網讚：若當選是絕對利多

輝達21日收盤市值達3.525兆美元、首度衝破3.5兆美元，僅略低於蘋果的3.6兆美元，為美股第二家市值超過3.5兆美元企業。輝達22日早盤股價跌約0.3%。PTT網友認為，若是美國前總統川普在年底大選勝出，對輝達市值將有正向助益，是絕對利多，不過也有人說「NVDA強者就不需要站隊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。