大學時沒聽教授的話買0050錯過翻倍時機 小資女改存6檔金融股仍賺逾74萬

存股早已成為全民運動，但要如何設定存股目標並持之以恆不是件簡單的事。一名網友在Dcard分享她存股以來的心路歷程，從一開始錯過低價的0050，到後來轉為改存金融股，6年下來加上配股配息也讓她賺進超過74萬元。

原po表示，她在大學念書時就曾聽聞教授提及0050，當時股價僅50幾塊，但因為她沒有多餘的錢投資便只能先慢慢觀望。直到後來開始出社會，她給了自己目標以10張為單位存股，每月投入進去的錢+配股配息累積，6年的時間終於有複利的感覺。

觀察原po貼出來的對帳單可發現，她存的6檔金融股分別為華南金、富邦金、元大金、兆豐金、中信金、第一金，總成本2,075,177元，股票市值2,829,655，帳面獲利741,962元，總報酬率為35.75%。

值得注意的是，目前元大金股價已站上32元，而原po入手的均價為18元，持有張數達18張，也因此報酬率超過74%；另外中信金股價也已突破36元，原po持有均價大概在21元，持有張數有10張，報酬率也有68.3%，看起來原po的確是在金融低價位時就進場不斷買入。

原po最後也說，希望自己可以繼續努力工作賺錢，提早財務自由退而不休，有更多屬於自己的時間完成想做的事。

文章底下有網友留言「當初買的是0050，大概能翻倍」、「看來沒聽教授的話」、「金融股沒有不好，至少穩」。有人好奇問說「都存金融股有比較好嗎？」其他人則回應「5~6年前存金融股，每年固定領利息很好啊，又不賣何況還是正成長的」。

然而也有人不贊同原po都押單一類股，「過於保守跟奇葩，全部金融股」、「單一個股就是有風險，要穩的話ETF分散風險還比較穩」、「金融股波動並沒有比0050小啊」、「趁股價好的時候可以獲利了結」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。