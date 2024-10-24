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小資男出社會5年擁股票庫存683萬 買進6檔AI股讓他賺到流湯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，他出社會沒幾年，但靠著使用銀行信用貸款增加本金，並投資幾檔AI股，賺了不少錢。 示意圖／ingimage
一名男網友表示，他出社會沒幾年，但靠著使用銀行信用貸款增加本金，並投資幾檔AI股，賺了不少錢。 示意圖／ingimage

一名私立大學心理系畢業的小資男，邁入社會第5年分享他的投資理財心得，目前資產包括台幣存款100萬、股票庫存683萬（包含融資額度，本金約440萬），不過他的投資手法一曝光後，亦引起了一些討論。

原po於Dcard論壇上表示，他很幸運不用幫忙負擔家計，雖然是心理系，但大學時有參與企業實習，之後也順利以非本科系進入金融業服務，同時考取相關證照，工作第一年年薪約60萬，目前擔任小小主管職，年薪約110萬。

他分享自己的理財階段，首先增加自己的工作職能以增加收入，節省不必要花費，以存下10萬元為目標，如果存好了，就再往下個10萬邁進。

到了出社會的第二年，手邊應該會有一筆資金可以考慮學習投資，他將存到的50萬，以每個月1萬元的方式投資個股，同時定期定額扣款ETF，成功將本金從50萬賺到80萬。

接著他向銀行融資信貸100萬，本金增加到180萬，「在這四年的期間，淨資產從0元，新增到淨資產約460萬」，他也強調，向要跟銀行申請貸款，個人信用紀錄一定要良好。

有網友在貼文下方留言，好奇原po融資信貸後是買入哪些標的才能讓資產變成460萬？原po也回「高力、緯創、華碩、鴻海、新日興，最近是台灣精銳」，原po也補充道「400多萬並不是平均1年100多萬，是透過每次獲利，增加本金來放大獲利金額，其中200多萬都是今年增加的，不過上面這幾支都是搭上今年AI熱潮的個股」。

然而也有人質疑，如果真的照原po這樣操作，「絕對90%以上成為了背債仔，再過幾年你資產在不在都是問題」，還有人直言「這就是賭博，贏了也沒幾個會一直贏下去」、「聽起來是個不可複製的方法+倖存者」。

但也有人為他打氣，認為他買的都是財務狀況良好、穩定配息的股票，只是剛好「存股變飆股」而已，「我覺得您很棒啊，走在通往幸福的路上」、「熬得過(台股2022年跌了1年)是因為上述個股原本就是績優股」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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