綠界科技（6763）漲什麼？網曝跟「年底購物節」有關 卻因1原因勸別碰

綠界科技(6763)是台灣成軍最早的金融科技服務公司，日前股票面額由每股10元變更為1元，並進行股票換發作業，新股票已於2024年9月9日開始櫃檯買賣。有網友討論「最近看到這支幾乎都在漲停」，其他人卻示警，綠界科技最大股東曾因內線交易遭判刑，建議「別碰比較好」。也有人解釋，電子線上交易公司前景看好，可說是「雙11概念股」。

綠界科技股票狂飆，週二(10/22)被列處置股漲停，週三（10/23）一開盤還是再攻漲停，終場仍鎖在88元、委買張數超過2700張。10/14出現第1根漲停以來，短短8個交易日，綠界已出現多達7根漲停板，短線漲幅已108%。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「綠界科技在漲什麼？」他表示，「最近看到這支幾乎都在漲停，不知道是人為炒作，還是本身體質就不錯，感覺追高馬上就下去了，想問一下大家會買這支嗎？」

其他人卻留言「別碰比較好，最大股東是OMG的老闆，之前搞內線交易被判刑6年，從做遊戲就不是什麼好人」、「市場永遠不缺飆股。做自己看得懂的就好」、「有買，有想說可以到80，但她要進處置我會怕，我就先跑掉了」。

不過也有人說「1111各種利多，加上電商等等，有人算出100是保底，上看120～140」、「要不要去查查綠界持有誰的股份達26%，然後對方要IPO了」、「電子線上交易公司，前景很好」、「他本來10-2月就會漲一波，年底很多線上消費活動，對於電子支付平台來說是利好，簡單來說就是雙11概念股」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。