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川普聲勢看漲帶輝達飛？網讚：若當選是絕對利多

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論輝達市值。歐新社
網友討論輝達市值。歐新社

輝達21日收盤市值達3.525兆美元、首度衝破3.5兆美元，僅略低於蘋果的3.6兆美元，為美股第二家市值超過3.5兆美元企業。輝達22日早盤股價跌約0.3%。PTT網友認為，若是美國前總統川普在年底大選勝出，對輝達市值將有正向助益，是絕對利多，不過也有人說「NVDA強者就不需要站隊」。

晶圓代工龍頭台積電上周發布強勁展望，引發市場對AI需求的想像空間，分析師樂觀看待輝達新一代AI晶片Blackwell前景。隨著輝達21日再度發動飆速引擎，帶動買盤湧入台灣AI伺服器代工類股。

一名網友在PTT發文表示，川普近期聲勢看漲，對輝達相當有利，他表示，「感覺輝達市值快超越蘋果為世界第一了，輝達從今年一時掉到很低又迅速爬升，根本是雲霄飛車，今年操作一波的應該也賺翻了」。

其他人留言「輝達：我明明押的是民主黨」、「輝達沒有明顯站隊吧」、「NV絕對利多啊，AI以外川普也支持BTC，挖礦也要GPU，AI熱之前都忘記礦工跟玩家搶顯示卡的事了嗎？川普的政策明顯就是nVIDIA要賣翻了，如果次世代SWIFT結算真的採用區塊鏈技術，NV就掌握了全球貿易的交換機制中最關鍵分散式帳本運算力，所有新科技都指向GPU，而GPU老大就nVIDIA」。

還有人說「川哥當選，對NV唯一利多就是台GG以後不敢再對NV漲價」、「NVDA至少三年內都是大贏家，才不需要押寶吧，礦卡熱+AI熱，NVDA只會繼續爆賺」、「不管是誰當選，都不太可能讓輝達難看吧，不然全球資金就不好集中美國了」、「nv本來就強，和川普無關」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

NVIDIA PTT 川普 輝達

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