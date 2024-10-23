抽中星宇該賣嗎？一票人勸「1做法」百分百賺錢

星宇航空10月25日將從興櫃轉上市，根據證交所最新統計，172.19萬人搶申購新股創史上新高，其中合格件數為160萬7558件，中籤率2.48%。幸運中籤的網友好奇「抽中了要賣出還是讓子彈飛？」有人建議「想獲利就快賣，直接賣就是100%賺」。

星宇航空10月15日至17日辦理公開申購，每股承銷價20元，公開申購股數79,900張，每人可申購2張；統計3天共吸引172萬1,939筆參與申購，經剔除不合格申購筆數後，合格件數達160萬7,558筆，21日公開抽籤，中籤率2.48%。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「抽中（星宇航空股票）要撥券賣出，還是在讓子彈飛？」

其他人留言「抱得住就留，想趕快獲利就賣，我個人會選擇直接出掉」、「看你有沒有其他策略跟現金水位問題吧？或是單純抽籤想賺價差，那直接賣就好」、「等上市看狀況賣，如果上市漲到一定程度開始收斂，那就趕快賣掉」。

還有人說「可以自己設定一個價錢，跌到那裡就停利，若沒有跌到設定的點，就讓子彈飛，之前來億ky，第一天賣的都少賺超多」、「想穩定獲利就是直接賣，等上市你就要承擔他上或下，直接賣就是100%賺，自己選擇」、「看來你對星宇不是很瞭解」。

星宇航空今年上半年營收163.33億元，年增65%，稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元；9月營收28.2億元，年增61.6%，為同期新高，累計今年前九月營收259.3億元，年增62.5%，創歷史新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。