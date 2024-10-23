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債市通通跳水？他看1數據疑怪 網猜FED下一步可能變了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美債。路透
網友討論美債。路透

繼美債21日遭到拋售後，從澳洲到日本等地債券價格22日也跌成一片，此時投資人正考量美國放慢降息步調的展望，這一趨勢有可能打亂各地的債券布局。PTT網友好奇「十年債殖利率突破4.2%了，我感覺是有點奇怪」，不少猜測，美國聯準會11月可能不會降息。

引發全球債市拋售的核心，在於投資人對聯準會（Fed）降息展望展開深度反思。美國經濟穩健、川普勝選機率堅實，以及Fed官員對於寬鬆步調的審慎談話，都攪亂了全球各地債券交易者認為債券會上漲的展望。

一名網友在PTT發文表示，「不知道債市今天發生什麼事了，十年債殖利率突破4.2%了，我感覺是有點奇怪」，他坦言，「今年年底降到4.5%左右，明後年降到3%左右，應該是目前數據上能看到的目標，但十年債殖利率居然噴到4.2？」

該網友不解表示，十年債利率理論上是未來十年利率的平均期望值，今年4.5%、明後年3%，「除非今年不降息了，明後年維持4%以上，不然4.2%感覺怎樣都有點高了吧？」

其他人留言「現在也要10月底了，今年不降息好像也沒什麼」、「有沒有一種可能，中國這兩個月開始狂賣債」、「4%的股票滿地是，債還是應該回歸基本方向」、「你猜的沒錯，搞不好11月不降」、「一句話：債發太多了」、「川普上，中輸美的日常生活用品200%關稅等著迎接美國民眾，美國物價準備漲翻天，降息？不升息就不錯了」。

還有人說「拜登政府跟FED聯手坑我小投資人，也只能鼻子摸摸套著配啦」、「這次是拜登政府的鍋，降息後三天舉債3000多億鎂，打亂債市供需平衡，再加上有大鱷看準時機放空美債，所以變成這樣」、「這次的倒掛應該屬於短期利率非常高，長期利率普普，長債的風險貼水遠不如短債的高利率」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Fed PTT 川普 拜登 美國 聯準會

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