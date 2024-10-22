買0050報酬達驚人的550%！財金教授：年輕人需避開「高股息ETF」陷阱

政大財務管理學系特聘教授兼商學院副院長周冠男，因其長期投資0050指數型ETF而在投資界聞名，去年更因其車牌號碼「0050」引起熱議。這背後蘊含著他經過20年堅持的投資故事，使投資報酬率達到了驚人的550%。然而，這個看似傳奇的成功背後，並非一夜致富，而是經過長期持有與理性分析市場趨勢的結果。本集《遠見ON AIR》中，《遠見》雜誌總編輯林讓均專訪周冠男教授的投資策略、他對年輕投資者的建議，以及對高股息和國家型ETF的獨到見解。究竟，在當前波動市場中，透過長期投資實現財富增長的關鍵是什麼？

去年，社群媒體上熱傳一張周冠男的照片，照片中，他的新款瑪莎拉蒂車牌號碼正是「0050」。

這並非巧合，因為周冠男早在2003年0050指數型ETF上市的第一天就開始投資，20年來的投資回報率達550%。至於為何將車牌設為「0050」，教授坦言這只是無心插柳。

ETF 0050投資20年，報酬率550%

周冠男分享了自己與0050的淵源，提到在他攻讀博士班時，老師們便反覆強調「分散投資」的重要性，這被視為市場上最接近免費的午餐。周冠男回憶起自己隨處購買股票的過程，家人戲稱他這樣投資就像種田，隨意撒播種子。他強調，從理論上來說，分散投資確實是最佳策略。

當0050在台灣掛牌時，周教授便立刻買入，且在無現金需求的情況下，他很少賣出，20年來報酬率達到驚人的550%，也就是資產成長了五倍。然而，他認為自己的投資策略非常無趣，於是他將車牌設為「0050」，車正好停在編號 「0056」的車位，無意間將照片傳給了一位金融業的同學。同學看到後，覺得這非常經典，於是將此分享給某投顧公司，這也促成了周教授的首次網路專訪，內容上傳至 YouTube 後流量暴增。

雖然他經常告訴大家長期投資 ETF 可以帶來良好回報，但真正引起大家興趣的，卻是他將「投資0050 20年，賺大錢買瑪莎拉蒂」的故事。這就像一夜致富的傳奇，吸引了眾人的目光。

不過，周冠男特別強調，自己並非一夜致富，而是堅持了20年才有這樣的成果。他也沒有將 ETF 出售來購買瑪莎拉蒂，反而是利用低利率貸款購車，將股票繼續持有。他認為這才是真正的高端理財策略：股票還在增值，車子也有了。

給投資小白的建議：首選「指數型ETF」

周冠男表示，投資的核心就是分散風險，而指數型ETF是他最推崇的投資方式。

無論是整體市場的指數，或是針對特定產業的指數型ETF，例如高科技或 AI，都是不錯的選擇。然而，他強調，投資這些產業類型的ETF時，投資者必須對該產業有足夠的知識，而不是盲目跟風。

周冠男進一步指出，目前市場上有300多檔ETF，其中許多是策略型的。例如，有些ETF是正向兩倍或反向倍數的槓桿型產品，這類產品不適合長期投資，而是適合對市場走向有明確預測的投機者做短期操作。

但是，許多散戶投資者搞不清楚這類產品的運作原理，看到這些ETF變動較大，便誤以為可以長期投資，實際上卻不具備足夠的市場知識。因此，他也多次提醒，如果你是一個投資新手，沒有足夠的市場訊息，選擇「原型」的指數型ETF是比較穩健的做法。這類ETF不涉及槓桿或期貨，而是直接將資金投資於股票或債券，這才是最符合長期穩健投資的產品。

別再追逐高股息ETF、國家型ETF

根據數據顯示，目前有超過600萬台灣投資人投入高股息ETF，約占全台人口的四分之一。這類投資產品背後的故事聽起來很吸引人，像是每年定期收到高額現金分配的承諾，讓許多人誤以為這是穩健且高獲利的選擇。然而，周冠男認為這種觀念存在很大的誤解。

他指出，當提到獲利時，應該考慮的是「總報酬」，也就是不僅要看配發的現金股息，還要考慮資產本身的價值增長。然而，高股息ETF的焦點只放在配發現金，忽略了資產價值的變動。舉例來說，如果你投資了一個高股息 ETF，從10元漲到11元，但基金公司決定發放1元現金，那麼你的資產又會回到10元，因為資金並不是憑空產生的。你收到的這1元現金，還要繳稅、健保補充費及手續費，實際拿到手的金額會減少。此外，如果你將這筆錢花掉，對長期的資產累積並沒有幫助，反而削弱了你的投資成效。

周冠男特別強調，對年輕人來說，高股息ETF其實是不利的，因為這類產品鼓勵投資人將現金取出，而不是繼續投資來累積資產。他指出，許多人會因為心理帳戶的影響，覺得手上收到現金才算「賺到」，但這種思維往往會導致資金的流失。若缺乏自律，這筆錢很可能被花掉，而不是再投回市場。因此，他提醒年輕投資者，不要過於追求現金分配，應該更關注長期資產的增長與累積。

另外，周冠男還也提及許多投資者對國家型ETF充滿幻想，尤其是像越南和印度這些新興市場的ETF。他指出，投信公司會講述這些國家成長潛力的故事，例如「越南是下一個中國」或「印度是下一個越南」，讓許多投資人盲目跟隨，卻對這些國家缺乏足夠的了解。

然而，這種投資行為存在極大風險。舉例來說，當有人買越南ETF時，你是否了解越南的總理是誰？或者越南GDP中農業、工業、服務業的比例分布？多數投資人對這些基本問題一無所知，只是因為聽信「越南是下一個中國」這樣簡化的說法就輕易投入資金。

這樣的說法看似容易理解，但現實中，越南要真正成為下一個世界工廠並不容易。每個國家的經濟結構和發展模式都有獨特之處，不能只因為表面的相似性就做出輕率的投資決定。周冠男認為，這樣的投資行為過於危險，因為這些簡化的故事背後隱藏著複雜的現實。

短期波動別怕！高報酬來自「大漲」

當被問及是否會在市場高點賣出時，周教授表示不會，因為他沒有用錢的需求。他強調，市場上「落袋為安」的觀念是錯誤的，因為只要資金仍然在市場中，無論漲跌，這些錢依然是你的。

學術研究發現，股市長期的報酬率其實是由少數時期的超級正向報酬所驅動的。這表示股市並非總是持續上漲，而是經歷上上下下的波動。如果錯過幾次大幅上漲的機會，整體報酬率就會大幅下降。因此，若從長期角度來看，離開市場是最大的風險。長期投資的重要性在於，離開市場可能導致錯過一些大漲時機，影響投資績效。

周冠男則將投資比喻為健身。他指出，如果不斷在市場中「跑來跑去」，資產就會像健身一樣「瘦下來」。頻繁交易會導致各種費用的增加，例如手續費、稅費和買賣價差，這些都會侵蝕投資收益。

總結來說，面對未來市場可能的波動加劇，投資人應該放長眼光。雖然短期內價格可能會出現異常波動，但從長期來看，市場總體上仍具有效率。短期波動是難以避免的，但若能將投資時間拉長到五年、十年或二十年，市場價格最終會調整到合理的水準。因此，投資人不需要過於擔心短期波動，只要專注於長期投資策略即可。

（本文出自2024.10.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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