美國運通「局部罹癌」巴菲特進場控制5%以上股票…飆到不行後完美出清

安吉利斯的債權人在尋找資金雄厚的財團支付巨額賠償金的過程中，發現美國運通公司的子公司曾向安吉利斯開具了一張價值1.44 億美元的倉庫收據，用來核實儲油罐中大豆油的數量。

面對如此高額的索賠，美國運通公司看似在劫難逃。這個金額等於美國運通1964年收益的10倍，公司可能因此走上絕路。這使得美國運通的股價在一夕之間腰斬。

當時名不見經傳的巴菲特對這件事來了興趣，他讓他的股票經紀人亨利．布蘭特（Henry Brandt）到銀行、餐館、酒店和任何其他接受美國運通卡交易的場所，蒐集有關美國運通的「流言蜚語」。

巴菲特也親自前往奧馬哈的餐館，發現這些地方依然接受美國運通的信用卡。

因此，他得到了一個結論：美國運通會暫時受到財務衝擊的影響，但其優異的經濟效益不會受到破壞。

本文出自《下重注的選股智慧》) 美國運通只是「局部罹癌」，骨子裡還是一個具有競爭優勢的企業，絕對可以挺過此次危機。

於是，他馬上採取行動，以40%合夥人公司的資金買進美國運通的股票。

這是巴菲特的合夥人公司有史以來最大的一筆投資，他們以1,300萬美元的成本，控制了美國運通5%以上的股票。

1965年，美國運通公司以6,000萬美元與聯合天然植物油的債權人達成和解，股價一度跌破35美元，但很快就飆升至每股49美元。

短短時間內，巴菲特的部位成長了5倍多，他也在那個時間點出清了美國運通的股票。

無論是從資金規模或資金占比來看，針對美國運通公司的這筆投資，都是巴菲特合夥人公司最大的單筆投資，而這次亮眼的表現，則是建立在集中且大規模的投資基礎上。

（本文出自《下重注的選股智慧》作者：杜白．卡萊爾, 麥可．馮比耶瑪, 艾倫．貝內洛 譯者：洪士美)

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