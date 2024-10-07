反傳統！才有超凡報酬 深受巴菲特推崇的買股法放大收益 投資人特質公開

「集中價值投資」是一種鮮為人知的投資組合建構方法，舉世聞名的價值投資大師巴菲特、查理．蒙格與長期擔任波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）輔佐的盧．辛普森，以及書中介紹的其他人，都採用這種方法創造出巨額報酬。

儘管集中投資在市場的震盪起伏中，時而盛行、時而沒落，卻一直深受巴菲特和蒙格的推崇，並且取得豐厚的投資成果。當經濟情勢好的時候，集中投資很受歡迎，因為它會放大收益；當市場轉壞時，投資人往往棄之不用，因為這種操作手法可能會導致收益的波動加劇。

自2008年以來，投資經理人致力於規避任何存在風險的商業行為，集中投資也就不再受到青睞。

讓我們好好來檢視一下「投注規模」和「集中投資」，看看它們是否能做為實現卓越長期投資成果的手段。首先，我們將分析那些針對集中投資和分散投資的學術研究，比較兩者在長期投資上的報酬率。

本文出自《下重注的選股智慧》) 有關集中投資的討論核心則在「凱利公式」，它提供了一個數學框架，透過機率（即獲利與損失的可能性）和風險報酬比（即取得潛在獲利所需承擔的潛在風險），計算出可以達到最大收益的合理投資規模。

對所有投資人來說，最誘人的投資標的，莫過於一檔具有高獲利機率與高風險報酬比的證券。

倘若輸入的參數有利，凱利公式所得出的投資規模，會遠大於共同基金或其他激進型投資商品的部位規模。此外，一些學術研究指出，高度分散的投資組合（組合中沒有相同產業的企業）會減弱多元化的優勢，收益表現會比數量極少的投資組合還不如。

而且，數量相對較少（10至15檔）的投資組合，相較於投資多元的指數型基金，所產生的投資報酬有著極大的差異。因此， 如果投資人想要超越指數型基金的表現，集中投資將有助於實現此一目標，儘管這種投資策略是一把雙面刃。

投資人可以採用傳統證券分析中的價值投資法，來找出具有有利參數（也就是高勝率和高風險報酬比）的投資標的，並計算出投資部位，以便透過集中投資組合，極大化超額收益。

我們透過特殊管道接觸到與巴菲特私交甚篤的一些投資人。本書將介紹幾位長期（至少10到30年）採用集中投資法取得卓越績效的投資人。這些人具備一個共同特質，他們都有著穩定的資金來源。這個事實讓他們有能力承受收益上的巨大波動，也因此在操作上與其他投資人不同。

一般來說，大多數人都在努力的規避波動，因為他們認為波動加大，等於風險提高。然而，我們的研究對象卻傾向追求波動，與此同時投資報酬還優於市場的整體表現。

本書介紹了八位風格各異的集中投資人。這些受訪的投資人和捐贈基金都還健在（編按：在原版書出版後，查理．蒙格已在2023年辭世），只有凱因斯除外，他雖已辭世，但卻是集中投資的先驅之一，他的許多理念也得到追隨者的採納。本書的目的，就在於找出讓這些人獲得高額報酬的投資原則。

儘管這些人的投資年代不盡相同，但他們的投資組合卻都在一段很長的時間內（我們將「長期」定義為至少20年）漲了好幾倍。書中這些投資人在現實生活中並不多見，他們都有著永久或近乎永久的資金，因此我們假設永久性資金是讓他們實踐集中投資的重要因素。

此外，本書還提出凱利公式，用於確定投資組合中每筆投資規模大小的數學框架。我們發現，這些偉大投資家的投資總結和凱利公式得出的結論，竟驚人的一致。

（本文出自《下重注的選股智慧》作者：杜白．卡萊爾, 麥可．馮比耶瑪, 艾倫．貝內洛 譯者：洪士美)