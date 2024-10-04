最新永續口碑榜揭曉！台積電穩坐上市冠軍 「它」獲日本認證勇奪上櫃第一

企業發展兼顧SDGs已不僅是選擇，而是經濟、社會、環境多方面交織下的必然趨勢。企業不僅要關注自身財務利益，更要考慮其對社會和環境的長期影響，這樣才能在全球化市場中實現可持續的競爭優勢。在這個永續實踐已成為標準配置的時代，《網路溫度計DailyView》推出「上市公司市值前20大」、「上櫃公司市值前20大」網路口碑永續聲量排行榜，以台灣證券交易所以及證券櫃檯買賣中心官網前一個月的最後一個交易日，公布在股票市場上的市值前20大上市、上櫃公司排名為依據，透過網路聲量、好評影響力、熱門關鍵字、情緒分布等數值，帶您了解這些上榜公司在永續領域的網路熱度。

台積電深耕五大永續方向 穩居上市公司永續口碑榜第一名

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從網路聲量口碑排行榜可以看出，排名前幾名的公司多為長期深耕永續領域的企業，例如目前位於「上市公司市值前20大」排行榜第一名的台積電，多年來深耕ESG五大方向，包括綠色製造、打造多元包容職場、建立責任供應鏈、培育人才、關懷弱勢，更透過舉辦內部ESG Award競賽，提升全員參與感與永續素質。

台積電人資副總：ESG非做不可 落實職場多元共融、減碳

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台積電的永續聲量高點出現在9月25日，當天，台積電人力資源資深副總經理何麗梅表示，ESG已經從過去的「行有餘力」變成現在的「非做不可」。她指出，節能是一個永無止境的目標，不會有「沒有東西可做」的情況，台積電將持續創新，努力邁向永續發展的目標。對此，有PTT網友表示，「做給投資人看」、「未來大公司沒ESG就是沒辦法跟世界玩，不是繳很多稅就是產品賣不出去」。

此外，台積電永續熱門關鍵字中出現「供應鏈、ESG」等字詞，這也呼應了台積電在ESG年報中所強調的重點。台積電非常重視對員工的承諾，深植以人為本、開放溝通的企業文化，並致力於推動多元共融的職場環境，營造一個可持續學習、安全且充滿樂趣的工作氛圍。至於減碳方面，台積電目前並無計劃自行建立綠電案場，而是透過投資來鼓勵綠能業者，帶動「供應鏈」共同邁向低碳目標。

環球晶重視女性員工獲日本三星認證 奪上櫃公司永續聲量第一

在「上櫃公司市值前20大」的永續口碑聲量排行榜中，環球晶圓公司在10月奪得第一名。該公司於2021年承諾，在全球營運據點於2050年達成100%使用再生能源的目標，並於2022年加入RE100（百分百再生能源）倡議。環球晶董事長暨執行長徐秀蘭在9月6日榮獲第13屆工研院士殊榮，她長期深耕台灣再生能源及半導體產業，並特別重視女性員工的照顧。在其帶領下，環球晶圓在日本宇都宮廠（MJL）榮獲日本政府頒發的最高級別女性活躍推進事業主「Eruboshi」三星等級認證。

除了台積電、環球晶，還有哪些公司的永續行為在網路上也備受討論呢？歡迎您一起鎖定上市、上櫃公司口碑永續聲量排行榜，掌握最新永續話題脈動！

【《網路溫度計DailyView》上市公司市值前20大網路口碑聲量排行榜】

【《網路溫度計DailyView》上櫃公司市值前20大網路口碑聲量排行榜】

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