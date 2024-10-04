唯有ETF穩賺？他反對曝正解 網力挺：買台積電（2330）更賺

台股30日在電子與航運類股走弱，下跌598.25點，一舉摜破22291點季線關卡，加權指數收在22224.54點，成交值新台幣3908.39億元。相比陸港股受惠於大陸官方下猛藥救市，陸港股創今(2024)年以來最佳單周漲幅，也帶動新興亞股資金行情。PTT網友哀嚎「台股兩天下殺1000點是都去陸港股嗎？」其他人直言「資金離開去對岸炒股了，對面現在就送分題幹嘛不去？」

2024-10-01 15:09