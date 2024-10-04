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唯有ETF穩賺？他反對曝正解 網力挺：買台積電（2330）更賺

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論股市操作。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友討論股市操作。台股示意圖。 聯合報系資料照

ETF適合懶人長線投資，不少人認為，ETF投資風險相對低，長期來看勝率高於個股投資。不過有網友分析，「買ETF穩賺其實不太正確，是買大盤才長期穩賺」，還有人直言「買台積電更賺！」

日前有媒體報導指出，台灣散戶每年因投資交易造成的損失，約占其總投資額的3.8％，台灣散戶在五年裡損失的總金額約為9400億新台幣，約合340億美元，等於每年的交易損失約68億美元，對此PTT網友認為，「只有買ETF才賺錢」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「買ETF穩賺其實不太正確，是買大盤才長期穩賺」，他分析，股市基本原理是由資金堆高價格，當有越來越多散戶投資大盤ETF，那問題來了，「大家都上車大盤，誰當接盤俠拉高？全部的人擠同一個地方，就會有人想割你賺錢，遲早有一天會反轉出現神奇的現象」。

其他人留言「少年股神：買大盤要等多久？老了有錢有屁用嗎？」、「有人輸就有人贏，台灣人八成傻B很無奈但容易贏，你輸表示你程度是那八成，整天上網酸賺錢的手段更可悲」、「沒有人賠錢你要從哪賺錢」、「並沒有！股板鄉民每年賺1880億差不多」。

還有人說「台灣的散戶不是都嘎爆外資嗎」、「顯然台灣散戶閒錢真的過多主因是台灣散戶薪資過高」、「只有買ETF才賺錢表示你的眼光很差吧」、「急著賺大錢才容易賠錢」、「我看身邊的同事同學都賺錢」、「用閒錢分批買啊，只要記住現金跟債都是垃圾就好了」、「股版少年賭神買ETF當沖都賺爛」。

ETF PTT 台灣人 大盤 閒錢

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