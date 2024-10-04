港股狂漲⋯他喊話「中租該大漲」被嗆爆！網酸：壓身家啊
受到颱風山陀兒來襲影響，全台已連放颱風假兩天，台股也連兩天休市，網友討論，港股狂漲，甚至有的標的直接翻倍，颱風後台股開盤至少上漲一成，他喊話「中租這次應該大漲了吧？」一番言論卻被其他人嗆爆，狠酸他「趕快壓身家啊！」
一名網友在PTT發文表示，颱風來襲，台股封關兩天，反觀港股不斷上漲，尤其是金融板塊甚至直接翻倍，他認為，「中租這次應該大漲了吧？」颱風走後台股開市至少漲停一成，只要開盤進去搶漲停，就可以賺到流湯。
其他人留言「至少先200站穩吧」、「很怕套牢嗎？」、「你是不是不敢買陸般」、「為什麼不直接去中國買陸股」、「00915也跟著漲好不好」、「這留言感覺就像之前貨櫃紅的時候，熱的時候不直接買三雄，去買一堆亂七八糟的擦邊股…結果咧？」、「滿手中概股，年底保時捷集合」。
還有人留言「開始跌了」、「北部就智障放假，不然開盤跟一波，年中翻倍」、「港股大跌喔，要跑要快」、「人多的地方不要去」、「拜託幫忙抬轎，我禮拜二中籤，幫我抬到500，我一定賣」、「中租都快倒了還想買？」、「一天一中租，吹對就舒服」。
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