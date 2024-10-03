他想砍光個股全買006208！網示警1風險勸：部分資金買美股

市值型ETF006208擁有大批粉絲，不少人都推薦股市新手首選006208，長期投資報酬率相對更高，風險也更低。有網友考慮賣出手中持有個股，全數改買006208，雖然有一大票人都支持他的做法，但也有人提醒，「不要全買，這樣台積壓注比例太重，將部分資金轉美股投資，投QQQ、BRKB、dia都可以」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他手中持有金麗科(3228)、世芯群益3C購09(040511)、藥華藥(6446)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、群創(3481)、006208等，他今年20歲，剛開始學習投資股票，除了006208以外，其他個股都是他的家人在他成年以前替他買進的投資，也都是他的打工錢、紅包錢等，他問「該把其他的標的都賣掉全部投入006208嗎？」

其他人留言「非常建議，投入指數型ETF，讓市場幫你賺錢，你也可以好好專心專注本業；你有年紀上的優勢，比大叔我多12年可以享受複利成長」、「無法精準挑股還是ETF穩健，市值、高股息、美債三合一就是全方位了」、「趁戰爭大跌先買正二，再轉到006208」、「200張世芯權證先砍吧，再不砍連10萬都沒了」。

有人建議「全賣掉買006208，但也不要全買006208，這樣台積壓注比例太重，將部分資金轉美股投資，投QQQ、BRKB、dia都可以」、「選個股要有很強的分析能力，建議選擇台灣50最簡單，台股漲，他就漲，台股跌他就跌。嫌慢，就買台灣50正2」、「全部006208，不然就0050正二」、「世芯砍，這檔中短期都是走空」。