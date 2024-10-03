快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

他想砍光個股全買006208！網示警1風險勸：部分資金買美股

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買006028。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
網友想買006028。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

市值型ETF006208擁有大批粉絲，不少人都推薦股市新手首選006208，長期投資報酬率相對更高，風險也更低。有網友考慮賣出手中持有個股，全數改買006208，雖然有一大票人都支持他的做法，但也有人提醒，「不要全買，這樣台積壓注比例太重，將部分資金轉美股投資，投QQQ、BRKB、dia都可以」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他手中持有金麗科(3228)、世芯群益3C購09(040511)、藥華藥(6446)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、群創(3481)、006208等，他今年20歲，剛開始學習投資股票，除了006208以外，其他個股都是他的家人在他成年以前替他買進的投資，也都是他的打工錢、紅包錢等，他問「該把其他的標的都賣掉全部投入006208嗎？」

其他人留言「非常建議，投入指數型ETF，讓市場幫你賺錢，你也可以好好專心專注本業；你有年紀上的優勢，比大叔我多12年可以享受複利成長」、「無法精準挑股還是ETF穩健，市值、高股息、美債三合一就是全方位了」、「趁戰爭大跌先買正二，再轉到006208」、「200張世芯權證先砍吧，再不砍連10萬都沒了」。

有人建議「全賣掉買006208，但也不要全買006208，這樣台積壓注比例太重，將部分資金轉美股投資，投QQQ、BRKB、dia都可以」、「選個股要有很強的分析能力，建議選擇台灣50最簡單，台股漲，他就漲，台股跌他就跌。嫌慢，就買台灣50正2」、「全部006208，不然就0050正二」、「世芯砍，這檔中短期都是走空」。

006208富邦台50 Dcard ETF QQQ 台股

延伸閱讀

美債已經跌回股災的起漲點！ 狄驤：短線高點進場會失去低成本優勢

買0050不如直接投資台積電（2330）？ 專家4點分析：若大盤波動都承受不住何況個股的暴跌

00929配0.14很爛？多頭時卻都說要當左側交易者！ 存股哥：殖利率還有7％我會繼續買

00940配0.05元挨酸！他力挺「穩穩領很好」又被轟爆

相關新聞

他想砍光個股全買006208！網示警1風險勸：部分資金買美股

市值型ETF006208擁有大批粉絲，不少人都推薦股市新手首選006208，長期投資報酬率相對更高，風險也更低。有網友考慮賣出手中持有個股，全數改買006208，雖然有一大票人都支持他的做法，但也有人提醒，「不要全買，這樣台積壓注比例太重，將部分資金轉美股投資，投QQQ、BRKB、dia都可以」。

台股2天殺千點⋯他崩潰問：資金殺去陸港股？網曝送分題

台股30日在電子與航運類股走弱，下跌598.25點，一舉摜破22291點季線關卡，加權指數收在22224.54點，成交值新台幣3908.39億元。相比陸港股受惠於大陸官方下猛藥救市，陸港股創今(2024)年以來最佳單周漲幅，也帶動新興亞股資金行情。PTT網友哀嚎「台股兩天下殺1000點是都去陸港股嗎？」其他人直言「資金離開去對岸炒股了，對面現在就送分題幹嘛不去？」

三星全球大裁員…他指台積電「很穩」 見一事卻憂慮：有點怕怕的

南韓三星電子計畫在全球展開裁員，海外某些部門多達30%的員工將丟飯碗，在科技圈和投資人間皆引發不小討論，有網友看到三星的狀況有感而發…

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

強颱山陀兒來襲，也打亂股民的證券交割時程。一名網友說他人在高雄，今天放颱風假，業務員跟他說10月1日交割款因為高雄停班課，…

60歲退休領年金到74歲就賺了？投資達人指盲點：錢會縮水、120萬剩84萬

「你不能漠視的通貨膨脹」 為什麼我們需要理財？難道把辛苦賺來的錢存進銀行，等退休時再慢慢使用，不是更簡單嗎？ 當然可以，但這樣做的風險是，你的錢會隨著時間變得越來越少，不是金額數字變少，是他真正的價值正在減少，這主要是因為通貨膨脹正在悄悄侵蝕它的價值。

若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。