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三星全球大裁員…他指台積電「很穩」 見一事卻憂慮：有點怕怕的

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓三星電子正進行一波大裁員，有網友想到其競爭對手台積電，慶幸台積電看起來還是很穩。中央社
南韓三星電子正進行一波大裁員，有網友想到其競爭對手台積電，慶幸台積電看起來還是很穩。中央社

南韓三星電子計畫在全球展開裁員，海外某些部門多達30%的員工將丟飯碗，在科技圈和投資人間皆引發不小討論，有網友看到三星的狀況有感而發，並把三星的競爭對手台積電拿來比較，慶幸認為台積電至少看起來都還是穩穩的。

原po在Dcard以「科技業寒冬過了嗎?」為題發文表示，科技業今年感覺營收都表現不錯，經濟往上走就業市場只會不斷增加，但「怎麼全球各地怎麼好像又傳出有裁員潮？」

po文的網友指出，雖然裁員短期視為減少人力成本，公司可能專注於核心業務改善資本結構，更能夠提升盈利能力，然市場也可能對此消息反應不一，投資人有可能會認為反映了業務萎縮或經濟前景不佳，進一步導致股價下跌，好比現在的三星裁員。

原po說，相較於三星，「一樣是競爭對手的台灣護國神山看起來還是穩穩地，不過最近股價浮動都是單日大漲大跌，有點怕怕的」。

文章底下有人回應認為「漲多就會回檔修正，害怕就不要買科技股，低檔布局、高檔調整，就是這麼簡單」、「數據告訴我們經濟還是非常好」、「高不高很難判斷只能說位處相對高點，建議定期定額入場比較不會被套牢」。

還有人分析「有下跌才有空間再下單加碼，台灣科技業不太需要擔心，金融海嘯都挺過來了」、「Spotify大裁員股價也是漲」、「正常，每年固定會裁員然後再新面試員工，舊的不去新的不來」、「台積電零股買就行了，慢慢累積股數」。

2330台積電

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