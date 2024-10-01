山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

強颱山陀兒來襲，也打亂股民的證券交割時程。一名網友在Dcard發文表示，他人在高雄，今天放颱風假，業務員跟他說10月1日交割款因為高雄停班課，所以延到10月2日，跟原本10月2日的一起交割。

原po則想進一步再問問廣大網友們，如果明天10月2日及後天10月3日台北市放颱風假，股市休息，但高雄若10月3日沒放，這樣是不是原本10月1日要交割的款項變成10月4日交割？

貼文一出，有熱心網友在底下留言解答「看證交所的規定看起來是這樣沒錯」、「你如果居住地的縣市是停班課，就延後交割」、「對唷，中南部停班停課縣市，延後交割唷，菜鳥營業員路過」。

然而，留言中也有人不解反問「證交所在台北，不是以台北為主嗎？」其他人則回應「以投資人的住居所為主，不然銀行關門，要怎麼存入交割款？」

事實上，依「台灣證券交易所天然災害侵襲處理措施」，主要可依照5類不同的停止上班課規定辦理。