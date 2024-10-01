山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約
強颱山陀兒來襲，也打亂股民的證券交割時程。一名網友在Dcard發文表示，他人在高雄，今天放颱風假，業務員跟他說10月1日交割款因為高雄停班課，所以延到10月2日，跟原本10月2日的一起交割。
原po則想進一步再問問廣大網友們，如果明天10月2日及後天10月3日台北市放颱風假，股市休息，但高雄若10月3日沒放，這樣是不是原本10月1日要交割的款項變成10月4日交割？
貼文一出，有熱心網友在底下留言解答「看證交所的規定看起來是這樣沒錯」、「你如果居住地的縣市是停班課，就延後交割」、「對唷，中南部停班停課縣市，延後交割唷，菜鳥營業員路過」。
然而，留言中也有人不解反問「證交所在台北，不是以台北為主嗎？」其他人則回應「以投資人的住居所為主，不然銀行關門，要怎麼存入交割款？」
事實上，依「台灣證券交易所天然災害侵襲處理措施」，主要可依照5類不同的停止上班課規定辦理。
1.台北市市長宣布當日台北市全體公教機關停止上班時，集中交易市場全日休市，全體證券商當日停止營業，當日應屆交割款券順延辦理。
2.台北市市長宣布當日上午台北市全體公教機關停止上班時，集中交易市場全日休市，當日交割款券順延辦理。
3.台北市市長宣布當日下午台北市全體公教機關停止上班時，集中交易市場不休市，收盤後其他交易均予停止。
4.天然災害侵襲時，總、分公司均在受災區域外之證券商正常營業，當日應屆交割事務正常辦理。
5.天然災害侵襲，證券商所在地正常上班，而投資人所在地卻停止上班，導致投資人無法如期履行交割時，可由證券商先行彙整因為天然災害侵襲致無法交割之投資人資料，向證交所申報備查並代辦交割手續。
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