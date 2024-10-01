快訊

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

山陀兒詭「C轉」 他憶起賽洛馬重創老家：山坡地崩毀流失、菜園全被埋

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

聯合新聞網／ 綜合報導
強烈颱風山陀兒步步進逼，有投資人關心是否會影響股票交割的時程。中央社
強烈颱風山陀兒步步進逼，有投資人關心是否會影響股票交割的時程。中央社

強颱山陀兒來襲，也打亂股民的證券交割時程。一名網友在Dcard發文表示，他人在高雄，今天放颱風假，業務員跟他說10月1日交割款因為高雄停班課，所以延到10月2日，跟原本10月2日的一起交割。

原po則想進一步再問問廣大網友們，如果明天10月2日及後天10月3日台北市放颱風假，股市休息，但高雄若10月3日沒放，這樣是不是原本10月1日要交割的款項變成10月4日交割？

貼文一出，有熱心網友在底下留言解答「看證交所的規定看起來是這樣沒錯」、「你如果居住地的縣市是停班課，就延後交割」、「對唷，中南部停班停課縣市，延後交割唷，菜鳥營業員路過」。

然而，留言中也有人不解反問「證交所在台北，不是以台北為主嗎？」其他人則回應「以投資人的住居所為主，不然銀行關門，要怎麼存入交割款？」

事實上，依「台灣證券交易所天然災害侵襲處理措施」，主要可依照5類不同的停止上班課規定辦理。

1.台北市市長宣布當日台北市全體公教機關停止上班時，集中交易市場全日休市，全體證券商當日停止營業，當日應屆交割款券順延辦理。

2.台北市市長宣布當日上午台北市全體公教機關停止上班時，集中交易市場全日休市，當日交割款券順延辦理。

3.台北市市長宣布當日下午台北市全體公教機關停止上班時，集中交易市場不休市，收盤後其他交易均予停止。

4.天然災害侵襲時，總、分公司均在受災區域外之證券商正常營業，當日應屆交割事務正常辦理。

5.天然災害侵襲，證券商所在地正常上班，而投資人所在地卻停止上班，導致投資人無法如期履行交割時，可由證券商先行彙整因為天然災害侵襲致無法交割之投資人資料，向證交所申報備查並代辦交割手續。

山陀兒颱風

相關新聞

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

強颱山陀兒來襲，也打亂股民的證券交割時程。一名網友說他人在高雄，今天放颱風假，業務員跟他說10月1日交割款因為高雄停班課，…

60歲退休領年金到74歲就賺了？投資達人指盲點：錢會縮水、120萬剩84萬

「你不能漠視的通貨膨脹」 為什麼我們需要理財？難道把辛苦賺來的錢存進銀行，等退休時再慢慢使用，不是更簡單嗎？ 當然可以，但這樣做的風險是，你的錢會隨著時間變得越來越少，不是金額數字變少，是他真正的價值正在減少，這主要是因為通貨膨脹正在悄悄侵蝕它的價值。

家人逼他賣掉台積電停損…他虧11.7萬 網諷做得好「造福接走的人」

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（25）日股價開高走高，終場漲18元、收當日最高價1,005元，為兩個多月來再度站上千元大關，…

若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

還別停利！他分析1徵兆會「砍在阿呆谷」 曝減碼與否時機點

台股20日開低走低，盤中最低一度來到17121.59點，大盤指數終場收17184.91點，下跌89.65點，跌幅0.51%。然而有投資人認為，現在還不是賣出的時機，否則很可能「砍在阿呆谷」，他指出，「長榮航最少45才停利，漢翔一定70以上，華航則是27沒跌下去就有上攻機會」。

他許願「台積電加發股利」被噓爆！PTT曝反對原因

台積電又被稱為台灣的護國神山，是許多投資人最喜歡的投資標的之一，有網友認為「台積電根本不缺流通資產，應該加發股利，多發2元不成問題」，卻被其他人狠嗆「想太多」，還有網友直言，「收入要再投入才能維持競爭力，否則這樣下去很多錢只是無效率的放在定存，不是投資」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。