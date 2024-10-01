60歲退休領年金到74歲就賺了？投資達人指盲點：錢會縮水、120萬剩84萬

為什麼我們需要理財？難道把辛苦賺來的錢存進銀行，等退休時再慢慢使用，不是更簡單嗎？

當然可以，但這樣做的風險是，你的錢會隨著時間變得越來越少，不是金額數字變少，是他真正的價值正在減少，這主要是因為通貨膨脹正在悄悄侵蝕它的價值。

首先，什麼是通貨膨脹呢？

簡單來說，通貨膨脹就是商品的價格越來越高，而你手中的錢能買到的東西卻越來越少。

舉個例子，30年前，一碗滷肉飯可能只需要10元，但現在可能要花30元，價格足足翻了兩倍。如果你的收入沒有相應地增加兩倍，你能買到的東西自然會減少。

以台灣的經濟發展來看，過去經濟成長率常常突破10%，通貨膨脹率也相當高，甚至曾連續數年超過10%。

如今，台灣進入低經濟成長、低利率的時代，政府也努力控制物價，因此通貨膨脹率維持在2%左右。

那麼，為什麼錢放在銀行裡會越來越不值錢呢？

事實上，存款帳面上的金額並沒有減少，但它的實際購買力在下降。

如果每年的通貨膨脹率為2%，今年100元能買到的東西，明年就需要102元，再隔一年可能要104元。

而同時，你存在銀行的100元，利息加成後也許變成101元或102元，但還是趕不上物價上漲的速度。結果是，兩年後你手上的錢買不起兩年前相同的商品了。

因此，不論你現在富有還是拮据，只要你有現金在手，都需要學會理財。

你必須將資產配置在能夠超過通貨膨脹的地方，像是基金、股市、債券、房地產，甚至是某些保險商品，才能確保你的實質購買力不被侵蝕。

通貨膨脹不僅影響理財，在任何與金錢相關的決策中都應該考慮它的影響。

以下我會舉幾個例子來說明。

假設你現在手上有100萬元的現金，如果你什麼都不做，只是把這筆錢放在保險箱裡，隨著每年2%的通貨膨脹，這筆100萬的實際價值會逐年下降。

到了20年後，這筆現金的購買力只剩下67.3萬元左右。與其放到那時候讓它只值67萬，不如現在就把錢用掉，讓它發揮最大的效益。

如果你希望在20年後保有跟現在一樣的100萬元購買力，那你需要將這筆錢投入增值的理財工具，並且使其增值到約148.6萬元，才能達到相同的購買力。

這樣的增值同樣適用於你的薪水，如果薪水沒有逐年增加，那麼實際上，你的生活水平會隨著通貨膨脹而下降，相當於變相減薪。

由此可見，無論是管理資產還是提升收入，理財都是每個人應該掌握的重要技能。

只要理解通貨膨脹的影響，並透過合理的財務規劃，我們才能保護自己的財富，應對未來的經濟挑戰。

我們常聽到的年金險計劃，通常是繳費一段時間後，從某個年齡開始，每年固定領取一定金額。

然而，在考慮這類商品時，通貨膨脹是一個不容忽視的因素。舉個實際例子來說，一位42歲的先生想為退休生活做準備，選擇投保一份年金險。

根據保險業務提供的方案，他需要從現在開始每年繳87萬6千元，繳到60歲。

60歲之後，他每年可以領取120萬元，直到身故。表面上看起來，這位先生只要活到74歲就能把本金全部拿回來，之後領的都是賺的。

但實際上，情況並沒有那麼簡單。

如果我們把每年2%的通貨膨脹率計算進去，情況會有很大的不同。

首先，在繳費期間，雖然每年都固定繳87萬6千元，但隨著通膨增加，這筆錢的實際價值會逐年減少。

簡單來說，繳了18年的1576萬8千元，考慮通膨後實際繳出的金額相當於現在的約1340萬元，因為隨著時間推移，金錢的購買力會慢慢縮水。

再來，我們看看60歲後每年領回的120萬。乍看之下，120萬似乎很多，但實際上，60歲的120萬經過通膨調整後，實際購買力大約只有現在的84萬元。

這是很多人在投保時容易忽視的問題：我們往往會用現在的金錢價值來衡量20年後的金額，卻忽略了通貨膨脹的影響。

因此，應該把這120萬視為84萬來考量，因為這才是它在未來的實質購買力。

隨著年齡增加，這120萬的實際價值還會繼續縮水，到了80歲時，它的購買力只剩下現在的56萬5千元左右。

換句話說，這份保單必須等到80歲，才能領回實際超過你所繳出的保費，而不是74歲。80歲？這剛好是目前男性的平均壽命。

這裡其實就透露出保險公司的精算技巧：他們會根據平均壽命來計算你該從幾歲開始繳費、繳多少錢，讓你在年滿某個年齡後開始領取，並且剛好在平均壽命時達到「回本」。

如果你在平均壽命之前離世，保險公司就賺到了；而如果你活得比平均壽命還長，那麼你才是真正賺到的那一方。

透過這個例子，我們可以看到，年金險表面看起來保障十足，但如果不考慮通貨膨脹，實際的收益可能會比預期低得多。

因此，購買這類保險時，務必要將通膨的影響納入考量，才能做出更明智的決策。

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