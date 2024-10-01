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台股2天殺千點⋯他崩潰問：資金殺去陸港股？網曝送分題
台股30日在電子與航運類股走弱，下跌598.25點，一舉摜破22291點季線關卡，加權指數收在22224.54點，成交值新台幣3908.39億元。相比陸港股受惠於大陸官方下猛藥救市，陸港股創今(2024)年以來最佳單周漲幅，也帶動新興亞股資金行情。PTT網友哀嚎「台股兩天下殺1000點是都去陸港股嗎？」其他人直言「資金離開去對岸炒股了，對面現在就送分題幹嘛不去？」
相比台股下跌的低迷氣氛，陸股9/30 15時收盤，上證指數報收3,336.5點，大漲8.06%；深證成指報收10,529.76點，漲幅更達10.67%；創業板指報收2,175.09點，狂飆15.36%。滬深京三市30日全天成交額達到驚人的逾人民幣2.6兆元（約合新台幣11.7兆元），創下陸股新紀錄。
一名網友在PTT發文詢問「台股兩天下殺1000點是都去陸港股嗎？」他表示，台股從上週五的23395點下殺到22291點，兩天內狂殺1000點，「不知道發生什麼事？」他好奇，「現在趨勢是資金都被陸港股吸走了嗎？不然台股怎麼這麼慘」。
其他人留言「過幾天就回來了」、「之後沒肉就回來了」、「有的賣股救房」、「被日股嚇得軟腳而已啦，上次也是這樣」、「資金離開阿，去對岸炒股了」、「有送分題，誰還跟你玩台股」、「對面現在就送分題幹嘛不去」、「週末不少高手提醒要崩千點，還被當成恐慌蛙」、「陸股放假，港股送分題」。
還有人留言「對啊，隨便買隨便賺，你不知道？」、「主席大撒幣，哪有不撈的道理」、「全球資金都知道要去舔鹿港，就你還在台股」、「現在鹿港政府不會打壓，若跌了還會幫你撐回來」、「行情總在半信半疑中成長，快上車」、「帶意識形態做股票，很難賺啊」、「還好沒投台股，差點被當韭菜」。
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