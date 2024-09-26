家人逼他賣掉台積電停損…他虧11.7萬 網諷做得好「造福接走的人」

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（25）日股價開高走高，終場漲18元、收當日最高價1,005元，為兩個多月來再度站上千元大關，今天開盤更直接上漲10元，來到1015元，然而有網友在PTT透露他買在975元，卻因為「家人的建議」結果賣在858元，賠了11.7萬，文章一出，引發討論。

原po於ptt發文表示，「自己是股市小白，今年8月5日台積電跌停時，家人（金主）說立即賣出止血，結果台G買975，賣在858」。他原本不打算賣，想說先放著，等它再漲回來。

家人的看法認為，當時不賣就是虧損，而且台積電還不知道會跌多久，建議原po先停損，但他仍持續看好台積電，覺得只要是好公司的前提下，暫時性的下跌僅為帳面的數字虧損，「只要沒停利，不就是數字上上下下的變化嗎？」

家人對原po「不賣就不虧」的心態，不置可否，於是他才上網發文，想要聽看看大家的意見。

文章底下不少留言皆一面倒認為原po的家人才是韭菜，「股市很需要這樣高買低賣的金主加入」、「你不賣我跟誰撿，做得好，繼續賣」、「沒有你們我怎麼賺錢呢」、「台積電就是一張不賣，奇蹟自來」、「跌一下就就怕賠錢，不要騙自己在投資」、「我大跌還是放著，多少領點股利」、「至少，造福了接走的人，施比受有福」、「台積不用停損，死抱」、「你家人現在應該哭暈在廁所」。

不過，也有人直言「用你自己的錢買就可以不理他們，他們出錢你很難完全不參考他們的想法」、「錢誰的就聽誰的」、「金主怎麼說就怎麼做」、「家人是金主，那就聽家人的」、「我覺得你家人沒有錯欸，就是玩不同遊戲而已，他們比較偏短線仔，看到勢頭不妙先跑再說」。

另也有人勸原po「拿人錢就是手短，都是成年人，建議分帳管理自己的證券戶就好，以免日後起口角或糾紛」。