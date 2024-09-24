「想放棄新光金了」…小韭菜求股票健檢 網嚇他專挑「慘業」勸留美債

中信金（2891）、台新金（2887）搶親新光金（2888）大戲落幕，中信金停止公開收購新光金，新光金仍持續居外資買超冠軍，光昨(23)日就單日買超27,294張，而且已經是連16買。有網友則在Dcard發文請股市達人幫忙他做股票健檢，並表明自己想放棄新光金了，其他檔股票想繼續留著，並順便問問看大家的意見。

原po在Dcard發文表示前陣子買了幾支股票，請求善心人士可否協助他健檢，他列出的對帳單包括中鋼、旺宏、友達、太子、新光金、元大美債20年（00679B）ETF及力麒。他表示，自己知道新光金應該可以放棄了，但就是想看戲。只是不知其他檔股票他買的這些價位，是否還有留著等的必要。

文章底下有網友直言「新光怎麼買那麼晚慘慘慘」、「你專挑慘業耶，鋼鐵、面板、記憶體都是景氣循環股」、「營建股目前狀況不好喔，有賺可能要考慮先走一下」。

還有不少人建議「除了美債，其他出清，買個ETF都隨便無腦輕鬆」、「現階段穩贏的就只有美債，其它週期太長，怕你意志不堅定中途就會想下車了」，原po也回應「美債我都等一年了，我努力放！」

也有人勸「你資金不多，應該購買1、2檔就好了」、「只要有想健檢的念頭的人，建議就是專心找1檔ETF存就好，存006208就好」、「當韭菜後過陣子你就會比較會判斷一點了」，然而也有人反倒認為「中鋼可以撿，現在低點」。