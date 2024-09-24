快訊

BLACKPINK Lisa高雄開唱是真的！官方證實11月女神降臨

台股由黑翻紅上揚146點收22,431點站上季線 台積電漲10元收987元

澳洲一堆「台灣難民」？他掀打工度假亂象 網嘆：非要當社會毒瘤

聽新聞
0:00 / 0:00

「想放棄新光金了」…小韭菜求股票健檢 網嚇他專挑「慘業」勸留美債

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友請求善心人士幫他做股票健檢，卻被眾多網友發現他買了太多「慘業」的股票。中央社
一名網友請求善心人士幫他做股票健檢，卻被眾多網友發現他買了太多「慘業」的股票。中央社

中信金（2891）、台新金（2887）搶親新光金（2888）大戲落幕，中信金停止公開收購新光金，新光金仍持續居外資買超冠軍，光昨(23)日就單日買超27,294張，而且已經是連16買。有網友則在Dcard發文請股市達人幫忙他做股票健檢，並表明自己想放棄新光金了，其他檔股票想繼續留著，並順便問問看大家的意見。

原po在Dcard發文表示前陣子買了幾支股票，請求善心人士可否協助他健檢，他列出的對帳單包括中鋼、旺宏、友達、太子、新光金、元大美債20年（00679B）ETF及力麒。他表示，自己知道新光金應該可以放棄了，但就是想看戲。只是不知其他檔股票他買的這些價位，是否還有留著等的必要。

文章底下有網友直言「新光怎麼買那麼晚慘慘慘」、「你專挑慘業耶，鋼鐵、面板、記憶體都是景氣循環股」、「營建股目前狀況不好喔，有賺可能要考慮先走一下」。

還有不少人建議「除了美債，其他出清，買個ETF都隨便無腦輕鬆」、「現階段穩贏的就只有美債，其它週期太長，怕你意志不堅定中途就會想下車了」，原po也回應「美債我都等一年了，我努力放！」

也有人勸「你資金不多，應該購買1、2檔就好了」、「只要有想健檢的念頭的人，建議就是專心找1檔ETF存就好，存006208就好」、「當韭菜後過陣子你就會比較會判斷一點了」，然而也有人反倒認為「中鋼可以撿，現在低點」。

006208富邦台50 2891中信金 台新金 新光金

延伸閱讀

「新新併」落幕…他存股30張台新金問要賣嗎？ 網喊：25可能還太小看

00687B一周增1.1萬人、追募400億！卡降息賺價差 法人：注意隱藏成本溢價、管理費用

00919領到股息務必「再投入創造複利」！ 不敗教主曝該ETF為何如此受歡迎？

相關新聞

空手仔是永遠贏家？網曝「殘酷現實」：只有莊家不敗

台股18日走勢向下震盪，失守月線、半年線，終場收21,678.84點，跌171.24點、跌幅0.7%，成交金額3,280.5億元。PTT網友好奇「市場中有永遠不會輸的人嗎？」其他人則直言「空手啊，不買就不會輸」，但有人質疑「空手也會輸給通膨」，總體來說只有「莊家」能立於不敗之地。

「想放棄新光金了」…小韭菜求股票健檢 網嚇他專挑「慘業」勸留美債

中信金（2891）、台新金（2887）搶親新光金（2888）大戲落幕，中信金停止公開收購新光金，新光金仍持續居外資買超冠軍，…

「新新併」落幕…他存股30張台新金問要賣嗎？ 網喊：25可能還太小看

前陣子眾所矚目的「新新併」搶親大戲落幕，中信金收手，放棄收購新光金，然而反觀台新金卻是持續遭到外資賣超，…

「是在買菜嗎」…他慘綠損益表嚇壞一票人 網：無腦買0050都不會這樣

台股近日受到國際股市多空角力，大盤呈現震盪整理，有網友就列出了他的投資損益表完全一片慘綠，…

解讀Fed降息、美大選資產佈局策略！賀錦麗當選有利台灣半導體業？

台股近期因美國開始降息、美國總統大選等不確定因素，進入連續性盤整階段，投資人對於上半年AI科技股的樂觀情緒逐漸冷卻，轉往保守觀望態度，會像千禧年網路科技泡沫化嗎？淡江大學財務金融學系副教授段昌文博士表示：「市場確實太熱，但不至於泡沫化。」今年科技巨頭們的AI產品研發都有實質獲利，讓股價受激勵，短期內產生快速過熱現象，所以近期拉回，屬於正常均值回歸。

至少擁有10張台積電（2330）卻不搭計程車！ 雨果：省錢真的是一種信仰？

他們都是擁有10張以上台積電的人，絕對不缺錢，只是每個人的消費原則真的是很不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。