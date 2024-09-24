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「新新併」落幕…他存股30張台新金問要賣嗎？ 網喊：25可能還太小看

聯合新聞網／ 綜合報導
台新金（圖）。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
台新金（圖）。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

前陣子眾所矚目的「新新併」搶親大戲落幕，中信金收手，放棄收購新光金，然而反觀台新金卻是持續遭到外資賣超，昨(23)日賣超9,603張，連5賣。

有網友因為存股標的為台新金，因此相當緊張地問說要不要賣。該名網友於Dcard發文指出，他想原先規畫要存100張台新金，其餘的資金則放在ETF，也放個100張，放二十年，都當未來退休要用的錢。

他表示，台新目前已經存了30張，均價17.5元，現在合併確定了，「不確定要換其他金融股嗎⋯？要換的話換誰？永豐金？第一金？還是繼續相信台新金呢？」

底下不少人一面倒留言勸原po先放著不要賣，「台新金先放著，買別支，但也不用賣，目前獲利沒問題，甚至比去年進步」、「短期會震盪，長期還不錯」、「長期不錯，但若10/9合併通過，短期內會整盤，股價可能暫時上不去」。

還有人透露，「今年8/6除權息完補到70張，最近看到在跟中信互咬，出掉剩15張，留多一點現金在手上，但長期還是看漲，最近要等整理再評估買回」、「台新成本14塊，也是存30張持續抱」。

不過也有人認為「很多金融股票都比台新好，幹嘛執著台新，看看富邦，臺企銀，永豐」、「它的獲利跟得上幹嘛賣呢，除非你是缺錢，等合併通過之後你再去考慮你要不要賣或者加碼」、「長線整合完，妥妥的金融巨獸，25可能還太小看」。

台新金

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