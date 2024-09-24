「是在買菜嗎」…他慘綠損益表嚇壞一票人 網：無腦買0050都不會這樣

台股近日受到國際股市多空角力，大盤呈現震盪整理，有網友就列出了他的投資損益表完全一片慘綠，便在Dcard以「一堆股票要不要停損」為題發文請教其他人該如何是好。

從損益表可見，00882中信中國高股息、00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00941中信上游半導體、中鋼(2002)、鴻海(2317)、台塑化(2505)、英業達(2356)都是賠錢狀態，台塑化報酬率最慘為負35.85%，賠近7萬。

原po表示，雖然目前看來投資績效不佳，但說實在也沒錢攤平，所幸自己身邊還留有20萬的緊急備用金，然而帳面上這些賠錢的股票讓他相當猶豫是否該停損，或是要繼續放著。

網友表示「中鋼跟台塑已經腳麻再不跑就要截肢了」、「以前的存股族中鋼跟台塑都砍了啦」、「中鋼如果再破底就跑，不然可以等回到23.5左右再砍」、「石化股真的沒有最低只有更低，根本還沒止損」、「你的購物車跟百貨公司購物清單一樣」。

還有人笑他是標準散戶習性，「賺錢的賣掉賠錢的留著，這樣再多錢都不夠輸，帳戶內只會滿手套牢的股票等解套，「鴻海成交均價195，這價格我還真不敢進場…」、「是在買菜嗎….」、「你買這到底什麼東西啊，無腦買0050都不會這樣」、「別再買一堆韭菜ETF了，0050+00713就好了」、「一堆高股息直接賣了買006208」、「0050持續買進」、「919、929標準領了息賠了價差，今年績效真的滿慘的...配這麼多又沒填息」。

不過也有人持不同看法認為「反正台塑化跟中鋼不會倒啦，放著領股息就好了早晚會漲回來」、「英業達、鴻海可以放到噴再賣」、「坐等明年AI爆發」、「建議是鴻海、中鋼、英業達、台塑化、停損 ，停損後資金拿來分批扣00919、00929、00941、00882，有錢就持續扣，長期來講不會虧」。