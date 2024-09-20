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至少擁有10張台積電（2330）卻不搭計程車！ 雨果：省錢真的是一種信仰？

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
台積電。聯合報系資料照片
台積電。聯合報系資料照片

「擁有台積電卻不搭計程車省錢真的是一種信仰？」

前兩天從朋友那聽到了一個省錢的故事，一群人相約唱歌，唱歌費用大約600至800元，唱完歌後太晚了，錯過了最後一班捷運，而且下著小雨，於是有三個住同方向的人在討論要不要一起搭計程車回家。

回家的距離大約5～6公里，3個捷運站的距離，大約200多元車資，三個人分攤，一個人大約80元。其中一個人提議一起搭計程車回家，另外一個人果斷拒絕，覺得這個距離搭計程車回去浪費錢，他寧願去騎Ubike

另一位本來想免費搭順風車的，也因此只能跟著一起騎Ubike回去，原本提議搭計程車的人，大概也是不想自己負擔計程車的錢（或是想陪另外兩位），於是也決定冒雨騎Ubike回去。

一位覺得搭計程車回去太浪費錢，另一位不想花錢只想搭順風車，最後都寧願淋雨騎腳踏車回家，也不願意一起花80元搭計程車回家，真的是一個非常省錢的案例。

BTW，他們都是擁有10張以上台積電的人，絕對不缺錢，只是每個人的消費原則真的是很不同。故事可能跟某些人的經歷有所雷同，看故事就好，請不要自己對號入座，感恩。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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